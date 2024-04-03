تضمنت قطاعات عدّة.. توزيع مساعدات إنسانية روسية في اللاذقية

اللاذقية- صفاء إسماعيل:

في إطار المساعدات الروسية المستمرة لدعم الشعب السوري، قدّم مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم اليوم مساعدات إنسانية، مقدمة من مركز “أفانغارد” التعليمي والمنهجي في مدينة موسكو، لكل من مركز الإيواء المؤقت للمتضررين من الزلزال في حي الغراف بمدينة اللاذقية، مركز الإيواء في حي النقعة بمدينة جبلة، دار الأيتام التابع لجمعية المساعي الخيرية الإسلامية، مشفى تشرين الجامعي.

وبيّن رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء سيرغي غاشكوف في تصريح للصحفيين نقلته “تشرين” أنه تم توزيع نحو 8 طن من المساعدات الغذائية الأساسية كالدقيق، السكر، الشاي، الرز، المعكرونة، المعلبات، ناهيك عن توزيع 2 طن من المستلزمات الصحية الشخصية مخصصة للكادر التمريضي في مشفى تشرين الجامعي تقديراً للجهود التي بذلوها في الاستجابة لكارثة الزلزال.

كما تم توزيع مساعدات غذائية على دار الأيتام التابع لجمعية المساعي الخيرية الإسلامية، إذ أشار رئيس قسم المساعدات الإنسانية بمركز التنسيق في قاعدة حميميم سيرغي راتوشين إلى تقديم مجموعة واسعة من الحلويات للأطفال الأيتام احتفالاً باقتراب حلول العيد، بالإضافة لتوزيع مساعدات غذائية على العاملين في الدار.

من جهته، أكد مدير دار الأيتام بجمعية المساعي الخيرية الإسلامية في اللاذقية وليد أسمر أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الأصدقاء الروس مساعدات لدعم الدار، مشدداً على أهمية الأعمال الخيرية المتواصلة لتقديم الرعاية التعليمية والاجتماعية والصحية لأطفال الدار.

إلى مراكز إيواء المتضررين من الزلزال، بيّن منظم الأعمال في مركز “أفانغارد” أليكبيروف زابيلوفيتش أنه تم تقديم 47 حصة غذائية داخل مركز إيواء حي الغراف، بالإضافة لتوزيع مواد صحية وأغذية للأطفال، وإقامة نقطة طبية في مركز الإيواء للكشف على الأهالي، وتقديم العلاج المناسب.

كما تم توزيع 70 حصة غذائية على المتضررين المقيمين في المساكن مسبقة الصنع بحي النقعة في مدينة جبلة.