خلال اجتماعه مع اتحاد غرف التجارة.. وزير التجارة الداخلية يبحث التحضيرات لزيارة وفد اقتصادي إلى السعودية

دمشق- تشرين:

ترأس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي اجتماعاً لاتحاد غرف التجارة السورية في مبنى الوزارة بدمشق، بحث خلاله المشاريع المنجزة التي قام بها الاتحاد خلال العام الماضي، وأثرها على الوضع الاقتصادي، والتأثير السلبي على قطاع الأعمال بشكل عام من جراء الحصار الجائر الذي تفرضه قوى العدوان على سورية بكافة مناحيها الاقتصادية.

وشدد الوزير على أهمية دعم المشاريع الصغير ومتناهية الصغر والمتوسطة وزيادة حجم المشروعات وتقديم الخدمات كافة، باعتبارها إحدى أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهم بشكل مباشر في تأمين المزيد من فرص العمل وتمكن من إقامة مشروعات تؤمن مصدر دخل مناسب.

كما تم التطرق إلى التحضيرات الجارية لزيارة وفد اقتصادي من الاتحادات والفعاليات السورية إلى المملكة العربية السعودية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، خاصة وأن السعودية لطالما كانت شريكاً تجارياً مهماً لسورية والآفاق مفتوحة لخلق فرص التعاون والدفع بها وترجمتها على أرض الواقع.

وبين الوزير علي أهمية الزيارة المرتقبة إلى السعودية للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصلحة الشعبين، مؤكداً أن اتحاد غرف التجارة السورية مؤسسة عريقة وفاعلة ولها دور وطني في تطوير الاقتصاد واستعادة عافيته، ويشكل الاتحاد ذراعاً مهماً لمد جسور التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى من خلال العلاقات مع اتحادات غرف التجارة، وأن يبقى اتحاد غرف التجارة السورية مؤسسة متماسكة متعاونة لما فيه خير ودعم للعمل التجاري وتطوير الاقتصاد الوطني تحت مظلة الحكومة.