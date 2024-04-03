بمشاركة عربية- إيرانية.. إقامة فعالية «الثأر القادم» للفنون التشكيلية في دمشق

تشرين:

على أعتاب يوم القدس العالمي، يُقيم مجموعة من الفنانين من دول مختلفة حدث تشكيلي “الثأر القادم” في العاصمة السورية دمشق.

وسيُجري خلال هذه الفعالية 6 فنانين من 5 دول هي الجزائر وسورية والعراق وإيران وفلسطين، 7 أعمال تشكيلية مستقلة على القماش خلال يومين.

ويشارك في هذه التظاهرة التشكيلية الهادفة كل من الفنانين محي الدين الحمصي من سورية ومسعود نجابتي من إيران ومن العراق عبد العزيز الدهر وأدير جودار وبلعيد جعودان من الجزائر، والفنان علي جروان من فلسطين.

وتنعقد هذه التظاهرة التشكيلية في منطقة مخيم اليرموك بدمشق بحضور الأهالي ومختلف الفئات الشعبية، وسيتم الكشف عن هذه الأعمال الفنية السبعة صباح الجمعة المقبلة، بالتزامن مع يوم القدس العالمي بالقرب من السفارة الإيرانية في دمشق، في موقع جريمة الكيان الصهيوني ومكان سقوط شهداء العدوان.

جدير بالذكر أن هذه الفعالية ينظمها مركز الفنون التشكيلية لمؤسسة فن الثورة الإسلامية وبمشاركة معهد صبا السوري للفنون واتحاد الفنون التشكيلية السوري.