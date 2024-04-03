بتخفيضات تصل إلى ٤٠ بالمئة…  افتتاح معرض الملبوسات والأحذية في اللاذقية

اللاذقية – لوريس عمران:

افتتح اليوم في مجمع أفاميا باللاذقية معرض الملبوسات والأحذية بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة وفرع المؤسسة العامة للسورية للتجارة.

وبيّن محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال ل”تشرين” أن المحافظة تسعى لإقامة معارض وفعاليات اقتصادية وصناعية لكسر أسعار المنتجات في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على سوق الخير الرمضاني للمنتجات الغذائية الذي افتتح في بداية رمضان، شجع المحافظة على إقامة معارض أخرى.

وأكد هلال أن المعرض يضم ألبسة جاهزة وأحذية لكافة الفئات العمرية وبأسعار مخفضة تصل إلى نحو ٥٠% مقارنة مع الأسواق المحلية، وأضاف: خلال جولتنا طلبنا من جميع الفعاليات تخفيض هامش الربح بالإضافة لتقديم تنزيلات أكبر تتناسب مع الغاية المرجوة من المعرض وذلك لتخفيف التكاليف عن المواطنين.

من جهته، أكد مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية محمد سلمان أن هناك تنوّعاً ملحوظاً بالعرض، حيث تصل الألبسة والأحذية المتنوعة إلى المستهلك مباشرة وبأسعار منافسة وحسومات مقبولة، مؤكداً دعم السورية للتجارة لأي فعالية من خلال تخصيص أماكن عرض المنتجات بأسعار مجانية للتجار لقاء هامش ربح مقبول.

وأشار سلمان إلى أن حجم مبيعات مجمع أفاميا بلغ ٦٠٠ مليون ليرة منذ بداية شهر رمضان ضمن معرض سوق رمضان الخيري، موضحاً أن معرض الألبسة الجاهزة والأحذية سيستمر حتى آخر أيام عيد الفطر السعيد.

إحدى السيدات المشاركات في المعرض بيّنت ل(تشرين) أن نوعية البضاعة الموجودة ضمن المعرض ذات جودة عالية وأسعارها تحت سعر التكلفة لأن الغاية هي رسم فرحة العيد على وجه المواطنين و خاصة الأطفال لأن العيد بالنسبة لهم عبارة عن ثياب جديدة، لافتة إلى أن الإقبال كان مميزاً وذلك خلال الساعات الأولى من الافتتاح.

بدوره، أكد أحد المشاركين أن منتجاته عبارة عن ماركة سورية معروفة منتشرة ضمن المحافظات السورية، والأسعار مخفضة داخل المعرض بنسبة تصل إلى ٤٠% عن باقي فروع المحافظات وبهامش ربح قليل جداً.