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2200 ليرة كلفة الكيلو واط الساعي.. وزارة الكهرباء توضح آلية التسعير الكهربائي للمناطق الصناعية

دمشق- تشرين

أوضحت وزارة الكهرباء أنها مستمرة بتأمين التغذية الكهربائية للمدن والمناطق الصناعية عبر اشتراكين، أحدهما معفى من التقنين كاملاً على مدار الساعة، بسعر 1900 ليرة سورية للكيلو واط ساعي، والآخر غير معفى من التقنين بسعر يتراوح من 800 و 900 ليرة للكيلو واط ساعي على حسب مستويات التوتر الكهربائي.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن المتغيرات التي تواجه عمل الوزارة في الفترة الأخيرة تؤثر على قطاعي الكهرباء والصناعة، وأهمها ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء، بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وصعوبة تأمين قطع مستلزمات صيانة مكونات المنظومة الكهربائية في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات القسرية أحادية الجانب.
ولفتت الوزارة إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعي هي 2200 ليرة وتباع للصناعيين المشتركين على الخطوط المعفاة من التقنين بسعر 1900 ليرة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء تم اتخاذه لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لكل المشتركين، مع التأكيد على استمرارية تقديم كل الدعم لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية والحيوية.

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