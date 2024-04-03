البابونج يزيّن الأسواق.. نبات طبي عطري يلاقي رواجاً في الزراعة والاستهلاك

درعا – وليد الزعبي:

بدأت أزهار نبات البابونج تزيّن أسواق الخضار والفواكه، وتبعث رائحةً فواحة زكية يعشقها كل من يمر بها، هذا النبات الطبي العطري لا يكاد يخلو بيت من مؤونته السنوية، كيف لا وهو بمنافع عديدة، أهمها أنه مضاد حيوي ومطهر ومليّن وغير ذلك الكثير.

رئيس دائرة الإرشاد في مديرية زراعة درعا المهندس محمد الشحادات، أشار إلى أن البابونج من المحاصيل الطبية والعطرية التي لاقت رواجاً وانتشاراً بين المزارعين نظراً لاقتصادية زراعته، حيث تستعمل كامل أجزاء النبات للأغراض الطبية، فيما تعتبر الزهور الجزء الأعلى منه ذات قيمة اقتصادية عالية ولها سعرها المجزي في الأسواق، لافتاً إلى أن البابونج يستخدم أخضر أو مجففاً، وزراعته تشغل مساحة جيدة ضمن المحاصيل الطبية والعطرية في محافظة درعا، وهناك كميات برية تنمو بشكل طبيعي في السهول والوديان، وهي مرغوبة أحياناً أكثر من مثيلاتها المزروعة.

تشير العديد من المصادر إلى أن لمغلي البابونج فوائد عديدة، فهو يعالج العديد من المشكلات الصحية، مثل آلام المعدة وتعزيز المناعة، حيث يعتبر مضاداً حيوياً طبيعياً وفعّالاً في علاج الإنفلونزا وأمراض البرد، والتخفيف من أعراضها، وعلاج الأرق واضطرابات النوم لكونه مهدئاً للأعصاب ويساعد على الاسترخاء، وكذلك يساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية ويمتلك خواص مطهرة للجروح، كما أن البابونج مفيد كغسول للفم، ويساهم في علاج تقرحات الفم وتعزيز صحته. والعديد من الأمهات يستخدمن مغلي البابونج في علاج العديد من مشكلات الرضع، مثل المغص والإسهال والحمى.