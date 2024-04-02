4 شهداء و13 جريحاً من السوريين جراء الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية

أعلنت وزارة الصحة عن عدد السوريين من بين ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية يوم أمس.

وأكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش في تصريح خاص لـ سانا أن عدد المواطنين السوريين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي يوم أمس الذي استهدف القنصلية الإيرانية بلغ 4 شهداء إضافة إلى 13 إصابة ومعظم هذه الإصابات بليغة ومنها ما زال قيد العلاج.

وأشار وزير الصحة إلى أنه فور حصول العدوان استجابت منظومة الإسعاف والطوارئ بـ 5 سيارات إسعاف لتقديم الخدمات المنقذة للحياة في المكان.

وشن العدو الإسرائيلي أمس عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله، إضافة إلى حدوث أضرار وإصابات في المنطقة المحيطة بالمبنى.