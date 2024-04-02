رغم خسارته.. الحرية إلى نهائي شباب الممتاز والساحل إلى الدرجة الأولى

تشرين- سامر اللمع

أسدل الستار اليوم على منافسات دوري شباب الممتاز لكرة القدم بمجموعته الأولى، وقد شهدت منافسات اليوم الأخير منها هبوط نادي الساحل إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد خسارته في لقائه المفصلي مع شباب الوحدة بهدفين مقابل ثلاثة في اللقاء الذي احتضنه ملعب الجلاء بدمشق، حيث سجل للضيوف ميار خليل في مناسبتين بينما سجل لأصحاب الأرض كمال علوش وكاوا عيسى ورامي الزعيم .

بالانتقال إلى ملعب الفيحاء الصناعي حيث لم يستفد الجيش من خساره منافسه الحرية أمام الوثبة وانتهى لقاؤه مع الطليعة بهدفين لكل منهما وقد سجل له محمد علاء ويس ومحمود الأسود، بينما سجل للضيوف عبد الهادي حريري وعبد الرحمن السمرة.

وإلى ملعب كفر عايا في حمص حيث سجل الوثبة مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ضيفه الحرية متصدر الترتيب بهدفين لهدف تناوب على تسجيلهما أنس حسيكي وسامر مصطفى، لكن على الرغم من خسارة الحرية إلا أنه بقي متصدراً الترتيب ب23 نقطة يليه الجيش بالرصيد ذاته لكنه يتخلف عنه بفارق الأهداف بينما الطليعة حل ثالثاً ب22 نقطة وتشرين رابعاً ب 14 نقطة فالوثبة خامساً ب12 نقطة والوحدة 11 نقطة وأخيراً الساحل ب9 نقاط مودعاً الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

وغداً سيكون الحسم المجموعة الثانية التي يلتقي فيها جبلة مع حطين في الملعب الصناعي في اللاذقية، وأهلي حلب الذي يستقبل الشركة في ملعب السابع من نيسان بحلب والنواعير يحل ضيفاً على الكرامة في ملعب حمص الصناعي في تمام الساعة الثالثة عصراً.