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الأمين العام للأمم المتحدة يدين استهداف القنصلية الإيرانية في سورية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق داعياً جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد.
ونقلت رويتز عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قوله في بيان إن الأمين العام حذر من أن أي خطأ في الحسابات يمكن أن يؤدي إلى نزاع أوسع نطاقاً في منطقة غير مستقرة أساساً مع عواقب مدمرة على المدنيين.
كما دعا الأمين العام إلى احترام القانون الدولي حسب المتحدث باسمه.

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