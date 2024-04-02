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صباغ خلال لقائه السفير الأرميني: ضرورة تعزيز العلاقات بين سورية وأرمينيا في المجال البرلماني

التقى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ اليوم سفير جمهورية أرمينيا بدمشق ديكران كيفوركيان، وذلك في مبنى المجلس.
وأكد صباغ خلال اللقاء أهمية العلاقات التي تجمع بين سورية وأرمينيا وضرورة تعزيزها وخاصة في المجال البرلماني من خلال تكثيف اللقاءات المتبادلة بين الوفود من كلا البلدين وتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي.
وأشار رئيس المجلس إلى أن ما تعرضت له سورية من حرب إرهابية طيلة السنوات الماضية ما هو إلا محاولات يائسة من قوى الإجرام العالمية لثني سورية عن مواقفها المبدئية الثابتة وقضاياها العادلة.
من جانبه أكد السفير كيفوركيان متانة العلاقات بين البلدين الصديقين وأهمية تطويرها وخاصة بين الجمعية الوطنية الأرمينية ومجلس الشعب السوري واستنكر ما يواجهه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من إبادة جماعية، وكذلك العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مكتبي المجلس ولجنة الصداقة السورية الأرمينية في المجلس.

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