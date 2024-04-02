لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تعاقب تشرين وحطين بعد أحداث ديربي اللاذقية

دمشق – ابراهيم النمر

لا تكاد تنتهي مرحلة من مراحل دوريات كرة القدم بجميع الفئات إلا وتكون قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة حاضرة، ففي المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز وفي ديربي اللاذقية الذي جرى تحت الأضواء الكاشفة يوم الجمعة الماضي، قررت اللجنة توقيف مدير فريق رجال نادي تشرين الرياضي حمدو سلمان حتى نهاية الموسم الرياضي بمسابقاته وبطولاته كافة مع اقتراح فصله من المنظمة وتغريمه بمليوني ليرة سورية، لقيامه بالتعرض بالإساءة للاتحاد مع تكرار مخالفته للقواعد الانضباطية غير مرة، إضافة لقيامه بحركات استفزازية.

كما تم تغريم نادي تشرين الرياضي بستة ملايين ليرة سورية لقيام جمهوره بشتم الجمهور، مع شطب نقطتين من نقاط فريق رجال نادي حطين الرياضي لقيام جمهوره برمي الشماريخ تجاه الملعب، وأدت لإصابة أحد مشجعي نادي تشرين إصابة خطرة، مع الإشارة إلى أن هذه المخالفة تكررت ثلاث مرات.

أضف إلى ذلك أيضاً تغريم نادي حطين الرياضي بـ12 مليون ليرة سورية لقيام جمهوره بشتم جمهور الفريق المنافس وشتم حارس مرمى الفريق المنافس.

وبالانتقال إلى دوري شباب الممتاز فقد تم تغريم فريق شباب الكرامة بقيمة الأضرار التي أحدثها لاعبو الفريق في المشلح الخاص بفريقهم، وذلك حسب وصف مراقبة المباراة، على أن يتم تقدير قيمة الأضرار من قِبل اللجنة التنفيذية في حلب، كما تم توقيف لاعب شباب الوثبة إدريس إدريس مباراة رسمية واحدة وما يسبقها من مباريات ودية وتغريمه مبلغ 20 ألف ليرة لنيله البطاقة الحمراء.

ولم يسلم دوري رجال كرة قدم الدرجة الأولى من قرارات لجنة الانضباط والأخلاق، فقد تم توقيف مدير فريق رجال نادي النواعير محمد زكدوحة 3 مباريات رسمية وما يتخللها من مباريات ودية وترافق ذلك بتغريمه مبلغ 100 ألف ليرة لشتمه طاقم الحكام.

كما تم توقيف لاعب نادي المجد فادي المصري مباراة رسمية واحدة وما يسبقها من مباريات ودية وتغريمه مبلغ 20 ألف ليرة لنيله البطاقة الحمراء في لقاء فريقه ضد الشرطة في أولى جولات إياب الدوري الثاني المؤهل إلى الممتاز، إضافة إلى ذلك قامت اللجنة بتغريم نادي النبك ب100 ألف ليرة لتأخره في تسليم اللوائح الاسمية لمدة نصف ساعة.