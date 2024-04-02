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العراق يدين العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
ونقلت وكالة واع عن بيان للخارجية قوله إنها “تعرب عن إدانتها لاستهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق اليوم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي”.
وأضافت الوزارة: إن “هذا الهجوم يُمثل انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي وللسيادة السورية وتُحذر من خطورة المساس بأمن البعثات الدبلوماسية التي لها حصانة دبلوماسية بموجب القوانين الدولية” لافتة إلى أن “توسع دائرة العنف في المنطقة سيؤدي لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار”.
ودعت الوزارة مجدداً المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لوقف عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة والاستهداف المستمر للأراضي السورية”.

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