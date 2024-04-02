سلطنة عمان تدين الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي على القنصلية الإيرانية في دمشق

أدانت سلطنة عُمان الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، مؤكدة أنه انتهاك لسيادة الجمهورية العربية السورية ولكل القوانين والحصانات الدبلوماسية الدولية الداعية لحماية وصون البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

‏وشددت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية على ضرورة وقف التصعيد في المنطقة ورفض العدوان وسائر الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ونفذ العدو الإسرائيلي في وقت سابق اليوم اعتداءً إرهابياً استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء.