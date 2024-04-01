إطلاق خدمة تسجيل طلب الحج عبر المنصة الإلكترونية

أعلنت الشركة السورية للاتصالات إطلاق خدمة تسجيل طلب الحج بدءاً من صباح اليوم وحتى التاسع من الشهر الحالي من خلال المنصة الإلكترونية على الروابط التالية:

https://ecsc.gov.sy https://anjez.gov.sy وكذلك عبر تطبيق «أنجز.سوري».

وأوضحت السورية للاتصالات في بيان اليوم أنه يمكن للراغبين التسجيل على هذه الخدمة من خلال بوابة المعاملات الإلكترونية الداخلية أو مباشرةً من خلال مراكز الإدارة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها المنتشرة في المحافظات ومراكز السجل المدني.

ودعت السورية للاتصالات إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالرقم 199 للحصول على مزيد من المعلومات.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أمس فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج حتى التاسع من نيسان من خلال المنصة الإلكترونية والمراكز المخصصة لذلك لدى وزارة الداخلية.