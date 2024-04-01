تطوير لقاح يحد 90 % من سرطان الرئة

تشرين:

في خطوة طموحة نحو مكافحة سرطان الرئة، يعمل فريق من العلماء حالياً على تطوير لقاح يحمل القدرة على تجنب ما يقرب من ٩٠٪ من حالات سرطان الرئة. يعد هذا المشروع المبتكر، المعروف باسم “LungVax”، بمنزلة جهد تعاوني تقوده جامعة أكسفورد، ومعهد فرانسيس كريك، وكلية لندن الجامعية.

وكشفت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية أن العلماء اعتمدوا في تطوير هذا اللقاح على فهم عميق للطبيعة المميزة لخلايا سرطان الرئة، والتي تتميز بوجود المستضدات المستحدثة – وهي بروتينات تظهر على سطح الخلية نتيجة طفرات داخل الحمض النووي للخلية بسبب السرطان.

ويهدف “LungVax” إلى إدخال شريط من الحمض النووي إلى الجسم يعمل على تثقيف الجهاز المناعي بشكل فعال لتحديد واستهداف المستضدات الجديدة الموجودة في خلايا الرئة غير الطبيعية. والهدف هو تمكين الجهاز المناعي للقضاء على هذه الخلايا، وبالتالي وقف تطور سرطان الرئة.

في السياق، قال البروفيسور تيم إليوت، الباحث الرئيسي في جامعة أكسفورد: يمكن أن يقدم هذا البحث لقاحاً جاهزاً يعتمد على تقنية لقاح أكسفورد، والتي أثبتت نفسها في جائحة “كوفيد”، وإذا تمكنا من تكرار هذا النوع من النجاح الذي شهدناه في التجارب أثناء الوباء، فيمكننا إنقاذ حياة عشرات الآلاف من الأشخاص كل عام في المملكة المتحدة وحدها، معرباً عن أمله في أن يتمكن LungVax من خفض معدل الوفيات السنوي بسرطان الرئة.

وقالت الصحيفة: يتم توفير التمويل لهذا البحث الرائد بسخاء من قبل مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ومؤسسة CRIS للسرطان، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي ١.٧ مليون جنيه إسترليني. على مدى العامين المقبلين، ستدعم هذه الأموال الأبحاث المختبرية المكثفة والإنتاج الأولي لـ ٣٠٠٠ جرعة من اللقاح في مرفق التصنيع الحيوي السريري في أكسفورد. وإذا أثبت اللقاح فعاليته، فسوف ينتقل إلى التجارب السريرية، مع التركيز على الأفراد المعرضين لخطر متزايد للإصابة بسرطان الرئة، بمن في ذلك المدخنين الحاليين والسابقين.

من جانبها ،قالت لولا مانتيرولا، رئيسة مؤسسة “CRIS” للسرطان: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ أبحاث السرطان وعلاجه. لأول مرة، تسمح لنا التكنولوجيا والمعرفة بجهاز المناعة باتخاذ الخطوات الأولى نحو الوقاية من السرطان. وتمثل هذه الدراسة الرائدة خطوة ثابتة في هذا الاتجاه، مشددة على أهمية دعم مثل هذه الدراسات المبتكرة التي تمثل خطوة حاسمة نحو التخفيف من تأثير السرطان.

يسلط المسعى الجماعي لإنشاء LungVax الضوء على لحظة محورية في السعي للوقاية من سرطان الرئة. ومن خلال تسخير الاستجابة المناعية للجسم لاستهداف الخلايا السرطانية والقضاء عليها، يمثل هذا اللقاح مستقبلاً مفعماً بالأمل حيث يمكن تقليل عبء سرطان الرئة بشكل كبير. وبدعم من مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ومؤسسة CRIS للسرطان، يستعد فريق العلماء المتفاني للشروع في رحلة قد تنقذ في نهاية المطاف آلاف الأرواح سنوياً في المملكة المتحدة وربما في جميع أنحاء العالم.