الشوكولاتة أو «الكاكاو».. فوائده وسمّيته

تشرين:

تحتوي الشوكولاته، أو«الكاكاو»، العديد من المركبات النشطة المختلفة التي يمكن أن تثير تأثيرات دوائية داخل الجسم، مثل العقاقير الطبية، والتي تؤدي إلى تأثيرات عصبية في الدماغ أن تكون قادرة على عبور حاجز الدم في الدماغ، الذي يمنع المواد الضارة «مثل السموم والبكتيريا» من دخول الأنسجة العصبية الحساسة.

وكشف الخبراء أن أحد هذه المركبات، اسمه الثيوبرومين، يوجد أيضاً في الشاي ويساهم في طعمه المر، وأن الشاي والشوكولاته يحتويان على الكافيين، الذي يرتبط به الثيوبرومين كجزء من عائلة «بيورين» الكيميائية، وتساهم هذه المواد الكيميائية في طبيعة الشوكولاته المسببة للإدمان، كما لديها القدرة على عبور حاجز الدم في الدماغ، حيث يمكنها التأثير على الجهاز العصبي.

ويستخدام الشوكولاتة كدواء لعلاج مجموعة من الأمراض، بما في ذلك فقر الدم والسل والنقرس وحتى انخفاض الرغبة الجنسية.

إلى أن هناك أدلة تشير إلى أن تناول الكاكاو له تأثير إيجابي على نظام القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يمنع الخلل البطاني، حيث تتصلب الشرايين وتمتلئ باللويحات الدهنية، والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وقد يقلل تناول الشوكولاته الداكنة من ضغط الدم، وهوعامل خطر آخر للإصابة بأمراض الشرايين.

وأشارت بعض الدراسات أيضاً إلى أن الشوكولاته الداكنة قد تكون مفيدة في ضبط نسب كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، والذي يمكن أن يساعد في حماية القلب، مبينةً أن مادة البوليفينول، الموجودة في المواد الغذائية مثل الشوكولاته قد تؤدي أيضاً إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

وإن تناول 20 إلى 30 غ من الشوكولاته العادية أو الداكنة فهي تحتوي على مواد كاكاو صلبة يومياً، بدلاً من شوكولاته الحليب، يمكن أن تؤدي إلى فائدة صحية أكبر.

وللشكولاته فوائد كثيرة لكن بالمقابل له آثار سلبية فهي مصدر للأوكسالات التي تعد، إلى جانب الكالسيوم، أحد المكونات الرئيسية لحصوات الكلى، وللمصابين بحصوات الكلى المتكررة ينصح بعدم تناول الأطعمة الغنية بالأوكسالات مثل السبانخ والشوكولاته.