إصابة عدة مواقع بحشرة السونة والصدأ الأصفر مزروعة بالقمح في مجال زراعتي الغاب وحماة

حماة – محمد فرحة:

نحن لم نقل هذه المرة أن هناك إصابات في محصول القمح بحشرة السونة والصدأ الأصفر في عدة مواقع بمجال زراعتي الغاب وحماة، وإنما جاء ذلك بشهادة مدير الوقاية في وزارة الزراعة المهندس إياد محمد، وفقاً لما تداوله الإعلام الزراعي أثناء جولته التفقدية للتحري عن المحصول في مجال محافظة حماة على كل من زراعة الغاب وحماة.

بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين أوضح، والكلام وفقاً لما نشره الإعلام الزراعي التابع لوزارة الزراعة، حين طالب بضرورة المكافحة الفورية لبعض المواقع تلك المتعلقة بحشرة السونة، مشدداً على المعالجة الفورية، في حين أن بعضها الآخر لم يتعد العتبة الاقتصادية بعد .

حيث شملت جولة مدير الوقاية منطقتي السقيلبية وأفاميا وقرى”الرصيف والجيد والعزيزية وشطحة ونبع الطيب” وحقول شركة غدق، ليتبين وجود إصابة بحشرة السونة والإصابة بحشرة الزرع، وتحديداً في قرية الجيّد وهي بحاجة للمكافحة فوراً.

مطالباً بضرورة مكافحة البؤر المصابة أيضاً بمرض صدأ القمح الأصفر.

من جانبه، كشف مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير أن هناك إصابات مازالت ضمن حدها الأدنى، مثل إصابة السونة وصدأ القمح الأصفر، وأنهم اتخذوا كل التدابير اللازمة حين شدة الإصابة، حيث لديه خمسة جرارات ومرشاتها وكل ما تحتاج حملة المكافحة إن احتاج الأمر ..

وأردف باكير بأنه تم التأكيد على الفنيين في الوحدات الإرشادية بالكشف اليومي والميداني على هذه الحقول ومراقبتها بشكل جيد، من أجل التدخل وإعلان حملة مكافحة إن اقتضى الأمر ذلك.

مدير الوقاية في وزارة الزراعة المهندس إياد محمد كشف لـ”تشرين” في اتصال هاتفي معه أن مديري الزراعة يتحملون قسطاً مهماً في مسؤولية الكشف والمكافحة الفورية لأي بؤر، في الوقت الذي هم تاركون فيه الأمور على حالها مصابة أي “مديرو الزراعة”، لأنها سريعة الانتشار، وهذه القضية شخصية يتحمل مكافحتها المزارعون .

وأردف : ولذلك سنصدر قراراً بضرورة اتباع الدورة الزراعية، لأن زراعة المحصول ذاته في مكان واحد لعدة سنوات متتالية غالباً ما تؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض، زد على ذلك لقد قررنا أن نوسع حملة المكافحة، فبدلاً من مكافحة مئة دونم، سنجعلها ألف هكتار من قبل الوزارة .

بالمختصر المفيد : يجوب مدير الوقاية في وزارة الزراعة هذه الأيام على المحافظات التي تزرع قمحاً وشعيراً، بهدف التحرّي والتقصي على المحاصيل ولمتابعة أدق التفاصيل بكل اهتمام .