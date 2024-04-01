عصير الخرنوب من أشهر العصائر الرمضانية في طرطوس

طرطوس ـ وداد محفوض:

تعد العصائر والمشروبات أساس الموائد الرمضانية للصائمين، الذين يتجهون خلال الساعة التي تسبق أذان المغرب لتكون أول طقوسهم الرمضانية ليكسروا بها ظمأهم طوال اليوم.

ويحتل الخرنوب مكانه كأشهر أنواع المشروبات الرمضانية في طرطوس، إلى جانب العرقسوس والتمر الهندي “التقليديين”، فيلقى إقبالاً من الصائمين يضاهي المشروبات التقليدية في المحافظة، لما يحويه من فيتامينات ومعادن أساسية للجسم، هذا غير مذاقه الطيب وهويته التراثية المنتمية للساحل السوري.

(أبو محمود) بائع عصائر مختلفة بينها الخرنوب، ذكر أن لديه كل أنواع العصائر الرمضانية وغير الرمضانية، كالعرقسوس، التمر الهندي، الجلاب، الليمون، إلا أن الزبائن يطلبون شراب الخرنوب أكثر من غيره، وكل رمضان يزيد الإقبال عليه عن السنة التي مضت وذلك لفوائده الكثيرة وطعمه الحلو.

وأضاف: إنه يصنع كل هذه المشروبات في ورشة صغيرة بجانب محله المخصص دائماً لبيع المشروبات، ويحرص على أن تكون جميعها طبيعية بعيداً عن استخدام المكثفات الصناعية، لأنه سيخسر زبائنه الذين يقصدونه من أحياء بعيدة، وبيّن أن الطعم الطبيعي يختلف عن سواه والزبون الذي يشتري من عنده اليوم شراب خرنوب أو تمر هندي سيعود لأن عصائره طبيعية مئة بالمئة فهو ينتظر الشهر الكريم ليترزّق منه وينعم بالبركة.

ويقوم أبو محمود بصناعة الخرنوب لأنه من المشروبات التراثية المعروفة في الساحل ومحبب كغيره من المشروبات الرمضانية.

(أم أحمد) ربة منزل خمسينية تحرص على صناعة الخرنوب في منزلها منذ سنوات طويلة، وبرأيها صناعة البيت أنظف وأطيب وأكثر فائدة لعدم وجود أي إضافات صناعية، مضيفة: شراب الخرنوب معروف في الساحل وهو شراب تقليدي موروث له شعبية كبيرة، ولذلك نحرص على توفره دائماً على مائدة رمضان، وقدر الامكان في الصيف باعتباره شراباً مرطباً.

ونوهت إلى أن طريقة صنعه ليست بالصعبة فهي تقطع الخرنوب إلى قطع صغيرة ثم تضيف إليها السكر حسب الرغبة، وتضعها على نار هادئة حتى يتجانس السكر مع الخرنوب، ثم تضيف إليها الماء وتدعها تغلي على النار لمدة عشر دقائق تقريباً ثم تصفيها باستخدام أداة تصفية أو قطعة شاش، ثم تضع الشراب الناتج في البراد.

وتشير إلى أن هناك أشخاصاً لا يضعون السكر مع الخرنوب بل يفضلون تحليته بالعسل لتكون فائدته أكثر، لكنها تفضل تحليته بالسكر حتى تشعر بطعم الخرنوب الذي لا يضاهيه أي شراب آخر خاصة لما يتمتع به من فوائد عدة.

بدورها، خبيرة التغذية والصحة العامة حلا يوسف ذكرت أن الخرنوب يحتوي على البروتين وفيتامينات (أ، ب1، ب2 ، ب3 ، د) إضافة إلى معادن البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، الفسفور، المنغنيز، النحاس، النيكل، المغنيسيوم.

ونوهت يوسف إلى أنه يتميز بانخفاض السعرات الحرارية لأن مذاقه حلو، وغني بالألياف ما يجعل سكر الدم لا يرتفع كثيراً عند تناوله، كما أنه يعد مقوياً للمعدة ومدراً للبول فهو ينشط وظائف الكلى ويخلص الجسم من الماء الزائد، إضافة إلى قدرته على معالجة الحموضة وعلاج القولون العصبي ليخفف الحركة الزائدة للأمعاء فيمنع الإسهال والإمساك، كما يخفف السعال الحاد ويوسع الشعب التنفسية، وينشط الدورة الدموية، ويقوي جهاز المناعة.