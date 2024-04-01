ناشئو الشرطة أبطال المحافظة ورجال دير الجرد على أبواب التجمع المؤهل لكرة الأولى

طرطوس – أحمد بلال:

اعتلى ناشئو شرطة طرطوس منصة التتويج ورفعوا كأس بطولة المحافظة بعد تغلبهم على ناشئي الساحل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الختامية والتي شهد على منافساتها الرياضية ملعب الصالة في طرطوس.

مدرب فريق ناشئي شرطة طرطوس بسام بلال أكد أن البطولة تحققت نتيجة تكاتف جميع كوادر اللعبة وأن النادي كان وما زال يتصف بالروح الجماعية وهذا الأمر انعكس بشكل إيجابي وواضح على جميع فئات النادي بشكل عام وعلى فئة الناشئين بشكل خاص.

ولفت بلال إلى ضرورة اهتمام الأندية الرياضية بالقواعد والفئات العمرية لإنها تشكل حسب رأيه القاعدة الأساسية لمستقبل الفرق في المحافظة.

وفي دوري رجال المحافظة بكرة القدم تمسك رجال دير الجرد بالصدارة وحققوا انتصارهم الثالث على التوالي والثاني لهم خلال مشوار الإياب وأكرموا ضيفهم الصفصافة بأربعة أهداف مقابل هدفين وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب البلدية في بانياس لحساب ثاني جولات رحلة الإياب وليرفع بذلك رجال دير الجرد رصيدهم من النقاط إلى 9 في المركز الأول يليه رجال صافيتا ثانياً بـ 6 نقاط واحتل رجال الصفصافة ثالث الترتيب وخرج رسمياً من منافسات البطولة.

المدير الفني لفريق دير الجرد محمود صبح وصف أجواء اللقاء بالحماسية والندية والتي بدأت منذ الدقائق الأولى واستمرت حتى نهاية المباراة.

وعن حظوظ فريقه في بلوغ التجمع المؤهل لكرة الأولى أشار صبح أن فريقه يتأهل بشكل مباشر في حال تعثر فريق صافيتا في الجولة القادمة والأخيرة أمام فريق الصفصافة وغير ذلك سيتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد هوية الفريق المتأهل والذي يأمل أن يكون من نصيب فريقه.