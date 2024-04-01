الخضار الباكورية في درعا تبدأ موسم القطاف.. والكوسا أول الواصلين إلى الأسواق

درعا – عمار الصبح:

بدأ مزارعو الخضار الباكورية في منطقة حوض اليرموك بدرعا قطاف بواكير إنتاجهم من محصول الكوسا وتوريدها إلى الأسواق، في وقت من المتوقع فيه أن تزداد وتيرة القطاف خلال الأيام القادمة ودخول أصناف جديدة دائرة الإنتاج.

وشهدت الأسواق زيادة في كميات محصول الكوسا الواردة من منطقة الحوض، الأمر الذي أدى إلى كسر حدة أسعارها، إذ انخفض الكيلو إلى 7000 ليرة في الأسواق، فيما من المتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضاً أكبر من زيادة الإنتاج وتدفق كميات أكبر إلى الأسواق.

وتشكل الكوسا والفاصولياء والبندورة والخيار والبطاطا أبرز الخضار الباكورية المزروعة في منطقة حوض اليرموك، وهي زراعات مكشوفة وليست ضمن البيوت البلاستيكية.

وحسب أحد مزارعي المنطقة، فإن أول الأصناف التي يجري قطافها هي الكوسا، يليها محصول الفاصولياء الذي حان هو الآخر موعد قطافه ولكن بكميات قليلة، أما محصول الخيار، فمن المتوقع أن يبدأ إنتاجه منتصف نيسان، لافتاً إلى أن موعد إنتاج هذه الخضار يأتي في فترة حرجة نسبياً من حيث توافر المنتجات في الأسواق، وهذا ما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار في السوق، وخصوصاً أن إنتاج بواكير الخضار في المنطقة يتزامن هذا العام مع شهر رمضان المبارك، حيث من المتوقع أن تشهد الأسواق زيادة في عرض هذه الخضار خلال الفترة القريبة القادمة.

وتزرع الخضار الباكورية في عدد من قرى وبلدات حوض اليرموك التي تتميز بطقس دافىء شتاءً، ما يسهم في إنضاج الخضار في وقت مبكر، وتقدر الكميات المنتجة من محصول الكوسا المنتجة في المنطقة في أوقات الذروة بـ 20 طناً يومياً،فيما يتجاوز إنتاجها من الخيار ستة أطنان يومياً ومثلها لمحصول الفاصولياء.

وبيّن مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش، أن المساحة المزروعة بالخضار الباكورية لهذا الموسم تبلغ 8000 دونم مزروعة بأصناف كالبندورة والكوسا والخيار والفاصولياء والبطيخ، لافتاً إلى أن المنطقة تعد بيئة طبيعية مناسبة لزراعة الخضار الباكورية، حيث تؤمن هذه الزراعة حاجة السوق من الخضار في وقت مبكر عن وقت نضوجها المعتاد.

وأوضح الحشيش أن فترة تسويق هذه الخضار وعرضها في السوق تبدأ خلال شهر آذار وتستمر لغاية شهر أيار ، ما يعطيها ميزة نسبية من حيث توفر المنتجات في الأسواق في فترة تعد حرجة وفقيرة نسبياً بالخضار، وأيضاً بما ينعكس على المزارعين، حيث تحقق لهم سعراً جيداً لمنتجاتهم، مضيفاً :إن الزراعة الباكورية هي من الزراعات المكشوفة وليست ضمن البيوت البلاستيكية، ولكنها تغطى بالنايلون فقط في بداية زراعتها لتأمين درجة الحرارة المناسبة لنمو الشتول وحمايتها من أضرار الصقيع.