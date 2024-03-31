عضو في الكونغرس الأمريكي يقترح إنهاء معاناة غزة كهيروشيما وتحويل أموال المساعدات الإنسانية لقصف روسيا!!

ترجمة وتحرير: لمى سليمان:

نقل موقع “ديترويت نيوز” اقتراحاً للنائب الأمريكي عن ولاية ميشيغان، تيم والبيرغ، يرى فيه بأنه ينبغي قصف غزة بالأسلحة النووية.وهو الاقتراح الذي برره المكتب التابع له بكونه استعارة تعني “دعم القضاء الإسرائيلي السريع على حماس”.

وبحسب كاتبة المقال التي نقلت الخبر فقد صرح والبيرغ في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: “يجب أن تكون غزة مثل ناغازاكي وهيروشيما، انتهوا من الأمر سريعاً”، في إشارة إلى المدن اليابانية التي أسقطت عليها الولايات المتحدة قنابل ذرية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

كما سُمع والبيرغ، وهو جمهوري من مقاطعة ليناوي، في الفيديو وهو يتحدث علناً عن المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، واصفاً الأراضي الفلسطينية التي تقف على حافة المجاعة بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب الإسرائيلية ضدها.

وتابع والبيرغ: “لا ينبغي لنا أن ننفق سنتاً واحداً على المساعدات الإنسانية”.

بدوره برر المتحدث باسم “والبيرغ”، مايك رورك كلامه بالقول إن رد والبيرغ الذي تولى ثماني فترات متتالية كان إجابة مباشرة على سؤال حول نشر القوات الأمريكية في غزة لبناء ميناء لإرسال المساعدات إلى الفلسطينيين،

مؤكداً أن والبيرغ لا يوافق بشدة على تعريض القوات الأمريكية للأذى.

وأضاف رورك: “خلال تجمع للمنتخبين مع والبيرغ، استخدم بوضوح استعارة لدعم القضاء الإسرائيلي السريع على حماس، وهي أفضل فرصة لإنقاذ أرواح الأسرى الإسرائيليين على المدى الطويل والأمل الوحيد في تحقيق سلام دائم في المنطقة”.

وكما أكدت كاتبة المقال فقد قدم مكتب والبيرغ نسخة من بقية إجابته التي تقول إن والبيرغ اقترح أيضاً بأن نفس المنطق يجب أن ينطبق في أوكرانيا “لهزيمة بوتين بسرعة”، قائلاً إنه بدلاً من استخدام المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لأغراض إنسانية، ينبغي استخدامه “للقضاء على روسيا، و هذا بالفعل ما نريد أن نفعله”.

ويعود تاريخ الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى 25 آذار، كما تضيف الكاتبة، ويمثل والبيرغ منطقة الكونغرس الخامسة في جنوب ميشيغان، والتي تمتد من مقاطعات بيريين إلى مونرو.

وقد تم نشر الفيديو على منصة “X” بواسطة حساب @WhitchMI، الذي كتب مستخدمه: “يشعر النائب الأمريكي الجالس في قاعة المدينة السرية بالارتياح عند التفكير بشكل إيجابي حول الإبادة الجماعية!”

وكانت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر أكدت أن المجاعة “وشيكة” في شمال غزة، والكلام لكاتبة المقال، حيث يعاني أكثر من ثلثي السكان المتبقين من جوع كارثي وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد غزة.

وقالت جماعات إنسانية إن هناك حاجة إلى ميناء على البحر الأبيض المتوسط لأن “إسرائيل” أغلقت الطرق البرية المؤدية إلى غزة للأغذية والأدوية والإمدادات الأخرى.

ووصف فرع ميشيغان لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية تعليقات والبيرغ بأنها “دعوة واضحة للإبادة الجماعية من قبل عضو في الكونغرس”وقال إن تصريحاته يجب أن “يدينها جميع الأمريكيين الذين يقدرون الحياة البشرية والقانون الدولي.

وقال داوود وليد، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، إن “الدعوة بشكل عرضي إلى ما قد يؤدي إلى مقتل كل إنسان في غزة يبعث برسالة مخيفة مفادها أن حياة الفلسطينيين ليس لها قيمة، وأن تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته هو الذي أدى إلى المذبحة والمعاناة المستمرة التي نراها كل يوم في غزة والضفة الغربية.”

وقد انتقدت إحدى زميلات والبيرغ في مجلس النواب، النائب الديمقراطية الأمريكية هالي ستيفنز من برمنغهام، والتي تعد من أشد المؤيدين لـ”إسرائيل”، تصريحات والبيرغ دون استخدام اسمه يوم السبت في منشور على منصة “X”، تويتر سابقاً مؤكدة أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية، أو الإيحاء باستخدامها، أو لا سمح الله استخدامها فعلياً، هي تكتيكات حرب غير مقبولة في القرن الحادي والعشرين.