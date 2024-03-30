تستمر حتى نهاية شهر رمضان.. إطلاق فعالية (أسواق المدينة) في حلب القديمة

حلب- مصطفى رستم:

انطلقت فعالية أسواق المدينة التي تنظمها الأمانة السورية للتنمية، بالتعاون مع غرفة تجارة حلب في سوق الحرير وخان الحرير والبنادقة في المدينة القديمة بحلب.

وعلى هامش الفعالية أشار محافظ حلب حسين دياب إلى أهمية المبادرات الخيرية التي تنظمها الفعاليات الاقتصادية والأهلية خلال الشهر الكريم، والتي تعبر عن أصالة وتماسك وتكافل المجتمع في حلب.

من جانبه، أشار رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي إلى أن إقامة الفعاليات الداعمة للمشاريع الصغيرة و الناشئة، تأتي بالتوازي مع إعادة تفعيل الأسواق التاريخية برمزيتها التراثية.

وأشار في تصريح للصحفيين إلى أن من أولويات عمل غرفة تجارةحلب إقامة فعاليات كهذه، لأنها تحقق فائدة مزدوجة لأصحاب المحال التجارية من جهة وللأسر المتعففة في حلب من جهة ثانية، من خلال إقامة المعارض والحسومات والتخفيضات على الأسعار وما تحويه الأسواق من جميع أنواع ومستلزمات العيد وبأسعار وصفها بـ( الرحمانية) والمناسبة مع توفير المواصلات للوصول إلى أسواق المدينة القديمة.

مدير مجتمعات حيّة وقوية في منارة حلب القديمة أحمد كبة، أكّد على أهمية اختيار الأسواق القديمة كمكان لإقامة الفعالية، وأشار إلى حجم الفارق بين أسعار المواد ضمن الفعالية وباقي الأسواق.

بالمقابل تنوعت المواد المعروضة بين الغذائية والألبسة ومستلزمات العيد، حيث تمتد فعالية أسواق المدينة حتى نهاية شهر رمضان.

ت صهيب عمراية