الساحل جدد آماله بالبقاء وتجاوز الوثبة ضمن دوري شباب الممتاز

طرطوس – أحمد بلال:

وأخيراً وبعد طول انتظار استعاد شباب الساحل لكرة القدم نغمة الانتصار التي غابت عنه جولات سابقة وحقق فوزه الأول خلال مشوار الإياب والثاني له خلال الدوري على حساب ضيفه الوثبة بواقع ( 1 – 2 ) في اللقاء الذي احتضنه الملعب البلدي في طرطوس وذلك لحساب الجولة السادسة من إياب كرة شباب الممتازة.

الحصة الأولى انتهت لصالح أصحاب الأرض بهدفين نظيفين الأول عبر اللاعب ميلاد خليل بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 3 وثاني الأهداف عبر رأسية سيبان محمد بعد متابعته لحرة ذو الفقار تيشوري عند الدقيقة 20.

الشوط الثاني لم يشهد فرصاً حقيقة وانحصر اللعب وسط الميدان مع اعتماد كل منهما على المناورات الطويلة حيث تصدى حارس الساحل حسن الحجي لكرة علي عدرا وضاعت كرة حسين عباس من جانب الوثبة خارج القوائم الثلاث وقبل أن يلفظ الشوط الثاني أنفاسه الأخير قلص الضيوف الوثبة النتيجة عبر اللاعب عبد الجواد الذكر من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لينتهي اللقاء بفوز غال للساحل وضعه في المركز الخامس ب 9 نقاط وقبل المواجهة الحاسمة الثلاثاء القادم أمام الوحدة صاحب المركزالسابع والأخير ب 8 نقاط.

مدرب شباب الوثبة صبحي عقول أرجع أسباب الخسارة أمام الساحل إلى غياب أبرز نجوم الفريق وقلة التوفيق بالإضافة لسوء أرضية الملعب والتي وصفها على حد زعمه أنها غير صالحة لكرة القدم على الإطلاق.

وأضاف عقول: إن تعويض الخسارة سيكون في الجولة القادمة أمام الحرية المتصدر في حمص.

مدرب شباب الساحل محمد فشول بيّن أن فريقه استطاع استغلال الهفوات الدفاعية لدى فريق الوثبة والهدف المبكر الذي سجله الساحل ساهم بشكل كبير في منح لاعبي الفريق ثقة مضاعفة.

وبين في السياق ذاته أن الفريق كان بحاجة ماسة لنقاط المباراة قبل لقاء الوحدة والذي سيسعى من خلاله مع أفراد الفريق لحصد النقاط الثلاث والبقاء ضمن فرق الممتاز.