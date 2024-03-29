سكان دير عطية دون مياه..  وسرقة للكابلات في ظل عدم وجود مناوبين

ريف دمشق – يوسف الحيدر:

سُرق 160 متراً من الكابلات الكهربائية بقطر (3×95) المغذية لمحطة وادي الشعب، الأمر الذي سبب شحّاً في المياه تعيشه المنطقة الشمالية في دير عطية منذ عدة أيام حيث نسبة السكن العالية فيها (غرب السكة والرابية).

المهندسة أسماء عبود مدير وحدة مياه دير عطية بيّنت لـ”تشرين” أنّ المعتدين قاموا بسحب الكابلات من خنادقها الترابية كون الكابلات قد تتعرض للرطوبة حال طمرها عميقاً في الأرض، مؤكدةً اتخاذ إجراءات احترازية (أحجار وبيتون وحديد) أكثر عند تأمين الكابلات البديلة.

وأشارت عبود إلى افتقار الوحدة للموظفين المناوبين حالياً، إذ لم يتم توظيف أحد فيها منذ 11 عاماً، وتسبّب ذلك بوجود مناوب واحد لمحطتي وادي الشعب (القديم والجديد) يفصل بينهما 3 كم وفي أحدها بنية تحتية وطاقة شمسية يجب الحفاظ عليها، إضافةً لموظف واحد يتقاضى أجره من المجتمع الأهلي منذ 5 سنوات في المحطة الثالثة (تشرين).

وأكدت عبود أنّ وحدة المياه بدأت على الفور أعمال الصيانة لإحدى الآبار المعطلة بغية تشغيلها لتغطية جزء من الفاقد، إضافةً إلى القيام بتشغيل بئر بشكل أولي بسيط لضخ المياه قدر الإمكان.

وختاماً بيّنت عبود أنّ جمعية خاتون التراثية فتحت باب التبرعات لتأمين كابلات بديلة –سعر المتر 500 ألف ليرة تقريباً- بعد التأكد من عدم توافرها في مستودعات المؤسسة، مشددة على ضرورة أن يعلم الجميع مقدار التكلفة التي كانت مؤسسة مياه الشرب تتحملها لتصل الخدمات إلى جميع المواطنين.