شركة نقل جماعي زورت وثائق مركبات واستجرت مازوت بقيمة 30 مليار ليرة

حلب- تشرين:

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب حول قيام أصحاب إحدى شركات النقل الجماعي (بولمان) بشراء مركبات عائدة لشركة نقل أخرى تم الحجز عليها مسبقاً، ثم قيامهم بتجديد رخص سير هذه المركبات بموجب وثائق مزورة وغير صحيحة، وبراءات ذمة مالية ليس لها أساس وغير موجودة في مديرية مالية حلب.

وفي بيان لوزارة الداخلية اليوم فقد تبين من خلال المتابعة وتقصي المعلومات، أن أصحاب الشركة التي تقوم بذلك هي شركة (م) للنقل البري، وتم توقيف صاحب الشركة المدعو (محمد سامر . م) وشخصين متورطين بذلك هما المدعوان (محمد نائل . م) و(حسن . ح)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وقيامهم بارتكاب عدة مخالفات وتجاوزات منها قيامهم منذ عام 2019 باستجرار مادة المازوت بطريقة غير مشروعة بموجب قوائم بأسماء ركاب وهمية (منفست) على خط ( حلب ــ بيروت )، حيث تبين عدم وجود بيان حركة مغادرة لهؤلاء الركاب وأساليب احتيال أخرى تم كشفها.

ووفقاً للبيان فقد تم تنظيم ضبوط تموينية من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب بحق الشركة المخالفة، وقدرت قيمة كميات المازوت المستجرة من قبل الشركة المذكورة بحوالي 30 مليار ليرة سورية.

وتم وضع إشارة منع تصرف على المركبات العائدة لهذه الشركة وإذاعة البحث عنها، كما تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء أصولاً.