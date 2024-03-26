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فرع طرطوس لمقاولي الإنشاءات يعقد مؤتمره السنوي

طرطوس – محمد النعسان:

ناقش مقاولو الإنشاءات في طرطوس، العديد من القضايا التي تخدم مصالحهم، وتساهم في تنفيذهم أعمالهم ومشاريعهم.. محافظ طرطوس فراس الحامد أجاب عن تساؤلات الحضور مؤكداً دعم المحافظة أعمال المقاولين، وتقديم كل ما يلزم من أجل استكمال أعمالهم ومشاريعهم ضمن الزمن المحدد والأداء الجيد ووعد بحل المشكلات المطروحة.

نقيب المقاولين السوريين المهندس عبد الرحمن سليمان، تحدث عن الإنجازات التي قامت بها النقابة لمصلحة المقاول ومن أهمها؛ التعاون مع المصرف الصناعي لتخفيف الوثائق والأوراق المطلوبة، ورفع سقف الكفالات للمقاولين حسب درجاتهم، وأهمية المرسوم ٣٠، وإلزام وجود مقاول في أي رخصة بناء، والالتزام بمحضر لجنة الخدمات الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء، والمعمم من وزارة الإدارة المحلية والبيئة بعدم منح أي رخصة بناء إلا بإبرام عقد مع مقاول مصنف.
رئيس فرع مقاولي طرطوس المهندس صالح يحيى محمد أكد أهمية الاجتماع في تسليط الضوء على قضايا المقاولين في المحافظة والاستماع إليهم.
وكان من أهم القضايا التي تم طرحها؛ قلة المشاريع التي يتم طرحها عبر الإعلام للجهات المعنية، كذلك التأخر في صرف الكشوف للأعمال المنفذة، والتأخر في صرف فروقات الأسعار، وارتفاع تكاليف البناء بشكل كبير، وإلغاء رسم المهندسين من الدرجة الثالثة، كذلك العمل على الحصول على موافقة تسديد قيمة المحروقات عبر الحوالات المصرفية بديلاً عن الدفع الإلكتروني وإيجاد الحلول لازدواجية الرسوم و التأمينات الاجتماعية، وضبط النفقات.
المقاول ريمي الحاج يوسف، أكد أهمية الطروحات التي تمت مناقشتها في المؤتمر لتطوير العمل النقابي والمهني والارتقاء به نحو الأفضل، مؤكداً ضرورة دعم المقاولين لتنفيذ أعمالهم من دون إبطاء.

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