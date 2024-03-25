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أهلي حلب وحطين وغرامات من لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة

تشرين – هيثم العلي:
لا تكاد تمر مرحلة من مراحل الدوري الممتاز لكرة القدم، إلا وتصدر لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم عقوباتها على كوادر ولاعبي الأندية، وهذه المرة لم يسلم ناديا أهلي حلب وحطين منها، وذلك بعد المباراة التي جمعتهما ببطولة كأس الجمهورية، والتي فاز فيها الحيتان بثلاثية المحترف الأجنبي ديكو ابراهيم مقابل هدف زكريا عزيزة الذي صنف كأمل هدف في المسابقة.
فقد تم تغريم فريق الأهلي بمبلغ 12 مليون ليرة، نتيجة شتم جماهير الفريق لحكم المباراة، وتقررت الغرامة اثني عشر مليوناً، بدلاً من مليون ونصف المليون لأنها مكررة، حسبما ذكر بيان اتحاد القدم.
مع العلم بأن الجماهير الأهلاوية كانت قد شتمت الحكام بلقاء الآزوري بالأسبوع الرابع بالذهاب، وفي لقاء الساحل بالمرحلة السابعة وأمام فريق جبلة في المرحلة الثانية عشرة من الدوري.
وبالنسبة لفريق الحيتان فقد تم إيقاف مدرب الفريق عمار ياسين ثلاث مباريات رسمية وما يتخللها من مباريات ودية بالإضافة لغرامة 500 ألف ليرة سورية، وذلك بسبب تلفظه بكلمات قذرة بوجه حكم المباراة، ولن يكون الياسين متواجداً مع فريقه في مباراتي الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية بمواجهة الوحدة.

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