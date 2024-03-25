أهلي حلب بطلاً لدوري الرجال تحت ٢١ عاماً

تشرين- معين الكفيري:

توج فريق أهلي حلب بطلاً لدوري الرجال تحت ٢١عاماً بعد فوزه على النواعير بنتيجة ٧٢-٦٤نقطة في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة الحمدانية في مدينة حلب، حيث استطاع الأهلي إنهاء الربع الأول متقدماً بنتيجة ١٧-١٤، وعزز أصحاب الأرض تقدمهم في الربع الثاني ٢٧-١٥، وقلص فريق النواعير الفارق في الربع الثالث الذي انتهى لمصلحته ٢٥-١٠ .

وكان أهلي حلب قد حقق الفوز في المواجهة الأولى من سلسلة النهائي ٦٥-٦٣ نقطة في حماة، فيما خسر المواجهة الثانية في حلب بنتيجة ٦٤-٨٣ نقطة، إلا أن الأهلي حسم المواجهة الثالثة لمصلحته.