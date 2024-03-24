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ولاء علوش حضور لافت في الموسم الرمضاني

دمشق- مرهف هرموش:
تتابع الفنانة الشابة ولاء علوش مشاركاتها في الأعمال الدرامية بحضور لافت وببصمة متميزة في الموسم الرمضاني من خلال أداء أدوار مختلفة في أعمال عديدة.
وفي تصريح خاص لـ”تشرين” أكدت علوش أنها انطلقت من عرض الأزياء إلى التمثيل منذ عدة سنوات، وقد درست فنون الأداء في معهد أبو خليل القباني على يد مدربين مخضرمين، ما ساعدها على خوض غمار فن التمثيل بثقة عالية.
وأضافت علوش: إنها شاركت في عدد من الأعمال منذ بداياتها، أهمها “ماما عناية” و”الجزء 15من بقعة ضوء” و”الفرسان الثلاثة” و”عين الشمس” وفي السينما في فيلمي “دعوة منتصف الليل” و”باب الجمر”.
وبيّنت علوش أن مشاركاتها في الموسم الرمضاني كانت في مسلسل “بيت أهلي” وهو من تأليف فؤاد شربجي وإخراج تامر إسحاق ومشاركة نخبة من نجوم الدراما منهم أيمن زيدان، وسلوم حداد، وصباح بركات، وصفاء سلطان، وغيرهم وكانت شخصيتها نهلة زوجة برو (الفنان وائل زيدان)، كما شاركت في مسلسل “عزك يا شام” وهو من تأليف نادين خليل ومحمد حميرة وإخراج رشاد كوكش بمشاركة مجموعة من النجوم منهم فايز قزق، وسعد مينا، ووفاء موصلي، وحسام تحسين بك، وأمانة والي وغيرهم حيث كانت شخصيتها بشيرة.

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