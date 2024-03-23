الأسباب الرئيسية للتكلّم أثناء النوم

تشرين:

الحديث أثناء النوم، والمعروف بسومنيلوكي somniloquy، هو اضطراب أثناء النوم ،حيث يتحدث شخص ما بصوت مرتفع أو طريقة مبهمة أو يتفوّه بجمل كاملة أو غير مفهومة. عادةً لا يكون المتكلم أثناء النوم على علم بما يحدث ونادراً ما يتذكره في اليوم التالي.

فقد وجدت الدراسات أن معظم أحاديث النوم هي كلمات قصيرة لا معنى لها تدوم ثانية أو ثانيتين، وأن هناك إمكانية أن تكشف كلماتنا عن بعض رغباتنا الباطنية إنما لا داعي للقلق.

وتشير الدراسات إلى أهم الأسباب الرئيسية للحديث أثناء النوم وهي

– قلّة النوم: حيث يعد الحرمان من النوم أحد الأسباب الأكثر شيوعاً التي تجعل الناس يتحدثون أثناء نومهم، فإذا كنت تتحدث أثناء النوم ولا تحصل على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، فمن الأفضل تعديل جدول نومك، وإذا كنت تواجه صعوبة في الاستيقاظ في الصباح، فعرّض نفسك لضوء النهار على الفور، حيث يمكن لضوء الشمس أن يعيد ضبط إيقاع الساعة البيولوجية ويخبر عقلك أن الوقت قد حان للاستيقاظ.

– الكافيين: لا يقتصر تأثير شرب الكافيين قبل النوم مباشرة على نوعية نومك فحسب، بل قد يزيد أيضاً من فرص التحدث أثناء النوم. إذا كنت تريد التوقف عن الحديث أثناء النوم، ننصحك بتجنب شرب أي نوع من أنواع الكافيين بعد العصر، حيث تعمل المشروبات التي تحتوي على الكافيين كمنشط يمكن أن يجعل من الصعب عليك النوم كما تتسبّب في استيقاظك عدة مرات أثناء الليل وتصعّب عليك العودة إلى النوم، قد يتسبب ذلك في شعورك بالنعاس والحرمان من النوم في اليوم التالي، ما يؤدي إلى زيادة فرص التحدث أثناء النوم في الليلة التالية.

– تناول الوجبات الدسمة والثقيلة: الوجبات الثقيلة المليئة بالكربوهيدرات المكررة يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالأرق، و يمكن أن تسبب الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمشروبات الغازية والكعك ارتفاعاً سريعاً في نسبة السكر في الدم ما قد يكون مسؤولاً عن إثارة الأرق، بما أن الحرمان من النوم هو سبب للدردشة أثناء نومك، إذا كنت ترغب بالتوقف عن الكلام أثناء النوم، فعليك الالتزام بالوجبات الخفيفة والصحية قبل الدخول إلى السرير. اختر وجبات غنية بالبروتينات والخضراوات والدهون الصحية، تعتبر الأسماك والخضروات من الأطعمة الغنية بالمغذيات التي يمكن أن تساعدك على النوم، إن تناول الطعام قبل النوم مباشرةً يمكن أن يكون له أيضًا تأثير سلبي على جودة نومك ويمكن أن يؤدي إلى التكلم أثناء النوم، حاول أن تتناول وجبتك الأخيرة قبل موعد نومك المعتاد بثلاث ساعات على الأقل.

وأخيراً، يعد التوتر من الأسباب الرئيسية للتحدث أثناء النوم، وإحدى الطرق الرئيسية للحد من ذلك هو تقليل التوتر، وينصح المختصون بعدة أنشطة رائعة لتخفيف التوتر وتحسين نوعية النوم.

-الاسترخاء بعد يوم طويل قبل حوالي ساعة من موعد النوم، وتقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية – تدوين مخاوفك في يومياتك، وممارسة تمارين اليوغا والتأمل أو محاولة الاستماع إلى الموسيقى الهادئة مع خفض الأضواء.

قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت تتحدث أثناء نومك أم لا، نظراً لأن الأشخاص الذين يتحدثون أثناء نومهم نادراً ما يتذكرون القيام بذلك، ومع ذلك، إذا أخبرك شخص ما أنك تتحدث أو تصرخ أثناء نومك بشكل منتظم، فمن المحتمل أنك تتحدث أثناء النوم.