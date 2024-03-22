الفتوة وحطين والوحدة وتشرين الى نصف نهائي كأس الجمهورية

تشرين- هيثم العلي:

تمكن الفتوة من تجاوز الطليعة بهدفين من دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب الجلاء في دمشق، وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم سجل الآزوري الهدفين بالشوط الثاني من المباراة، بعد شوط أول سلبي الاداء والنتيجة باستثناء بعض الهبات، حيث بصم على الهدف الأول عبد الرحمن الحسين في د62 ومن ثم ضاعف مصطفى جنيد النتيجة لفريقه في د87 من تسديدة من خارج الجزاء استقرت في شباك وليم غنام حارس مرمى الطليعة، وبهذا الفوز تأهل الفتوة إلى الدور نصف النهائي من هذه المسابقة.

وفي ملعب حماة البلدي حقق حطين الفوز على أهلي حلب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وقد طبع على أهداف حطين محترفه ديكو إبراهيم في د 12و72و78 بينما سجل زكريا عزيزة هدف أهلي حلب الوحيد بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في د57.

أما في ملعب الصالة في طرطوس فحجز الوحدة ثالث بطاقات المربع الذهبي بعدما تخطى الوثبة بثلاثة أهداف لهدف وحيد، وكان هدف اللقاء الأول قد حمل توقيع يوسف محمد من علامة الجزاء، ووقع كل من المحترف تراوري الهدف الثاني واختتم فراس كريم أهداف البرتقالي، بينما سجل هدف الوثبة الوحيد اللاعب بهاء قاروط بعد متابعته ركلة الجزاء التي نفذها رامي عامر والتي ارتدت من القائم الأيسر لحارس مرمى الوحدة حسين رحال.

من جانبه حقق حامل اللقب فريق تشرين فوزاً كبيراً على شهبا بخمسة أهداف دون مقابل وهو شيء متوقع، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الباسل في اللاذقية سجل للبحارة كل من أحمد حاتم ثنائية في د33 و54 ومحمد بري 64 وأنيس قاسم 75 وعماد الحموي في د89.

يشار إلى أن قرعة الدور النصف النهائي من بطولة كأس الجمهورية ستقام بعد غد الأحد.