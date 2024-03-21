وزارة التربية تطلق خدمات الصحة النفسية الهاتفية عبر الرقم / 9043 /

دمشق -دينا عبد:

أطلقت وزارة التربية خطاً هاتفياً لتقديم خدمات الصحة النفسية عبر الرقم /9043 /، حيث يتم تلقي الاتصالات كل يوم ضمن الدوام الرسمي وحتى انتهاء الامتحانات العامة، وذلك بهدف دعم ومساندة التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والعاملين في القطاع التربوي وتمكينهم نفسياً، ومساعدتهم في تخطي مشكلاتهم.

د. هتون الطواشي مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية بيّنت في تصريح خاص لـ”تشرين” أنه بإمكان المتصلين من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الاستفسار عن مشكلات القلق والاكتئاب والإدمان والعنف وغيرها من المشكلات النفسية والسلوكية في المدارس، وسيجيبهم فريق الاستشارة النفسية الهاتفية المدرّب على أسس علمية في الإصغاء ويعتمد مبدأ السرية التامة في التعامل مع المتصلين ويقدم خدماته بشكل مجاني؛ ووضحت الطواشي أنه في حال استدعت الحاجة، سيتم تحويل الطلاب ممن يعانون من حالة نفسية متابعة العلاج مع أطباء من الصحة المدرسية لمتابعة حالاتهم.