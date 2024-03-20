وزير النفط يبحث تطوير العلاقات النفطية مع السفير الفنزويلي

دمشق- لمى سليمان:

دعا وزير النفط والثروة المعدنية د.فراس قدور، الشركات الفنزويلية للمشاركة في المعارض المتخصصة بمجال النفط والغاز وتبادل الخبرات والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في سورية، وذلك خلال لقائه اليوم سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بدمشق خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس.

وتركز اللقاء على مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث إمكانية تطوير التعاون بما يحقق الفوائد المتبادلة والمصالح المشتركة للشعبين في البلدين الصديقين.

وأشاد الوزير قدور بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين، مشدداً على الحاجة لتوسيع نطاق التعاون في قطاعات النفط، والغاز والثروات المعدنية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بشكل ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين.

وبدوره جدد السفير موساتيس التأكيد على اهتمام بلاده بتعميق العلاقات الثنائية، متطلعاً إلى تحقيق مستويات عالية من التعاون تلبي طموح وتطلعات الدولتين وشعبيهما الصديقين.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الاتصال المرئي خلال الفترة المقبلة بين وزيري النفط في سورية وجمهورية فنزويلا لبحث آفاق التعاون ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة للتعاون المشترك بين الجانبين.