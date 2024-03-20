أكثر من 47 شهيداً في مجزرتين جديدتين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

تشرين:

استشهد أكثر من 47 فلسطينياً وأصيب العشرات جلهم أطفال ونساء فجر اليوم في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وبناية سكنية في مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع في اليوم الـ 166 من العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً يؤوي نازحين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 27 وإصابة آخرين بجروح مختلفة، كما ارتقى أكثر من 20 شهيداً، جلهم أطفال ونساء في قصف طيران الاحتلال بناية سكنية غرب مدينة غزة، إضافة إلى استشهاد آخرين بقصف طيران الاحتلال ومدفعيته على منطقة السدرة شرق مدينة غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 30 شهيداً فلسطينياً إضافة إلى إصابة العشرات، جراء قصفه لجاناً فلسطينية تؤمن توزيع المساعدات الإنسانية في مدينة غزة.

في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 20 فلسطينياً في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات عدة أحياء في نابلس وطولكرم وبلدات بيت أولا وبني نعيم وبيت أمر في الخليل ومخيم عايدة في بيت لحم وقريتي كفر نعمة والمزرعة الغربية ومخيم الجلزون في رام الله، واعتقلت 20 فلسطينياً.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قالت في بيان أمس: إن الاحتلال اعتقل منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي أكثر من 7670 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم 500 طفل و 256 سيدة و 61 صحفياً، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 13 أسيراً في معتقلات الاحتلال منذ بدء العدوان، إضافة إلى استشهاد عشرات الأسرى من قطاع غزة الذين يرفض الاحتلال إعطاء أي معلومة عن أسمائهم وأعدادهم.

ولفتت الهيئة إلى أن حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال تترافق مع جرائم وانتهاكات، منها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل والاستيلاء على الممتلكات، إضافة لتدمير البنية التحتية للمدن والقرى، وخاصة في جنين ومخيمها ومخيمات طولكرم.