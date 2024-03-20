الاستثمار في روسيا.. فرص جديدة للأعمال وامتيازات خاصة لدول منظمة التعاون الإسلامي

تشرين:

تجري في روسيا حالياً مناقشة تبسيط إجراءات التسجيل للأعمال التجارية التابعة للأجانب المهتمين بالاستثمار في الاتحاد الروسي، وفي الوقت نفسه، يتمتع المستثمرون من دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا بالعديد من الامتيازات التي تسهم في تطوير مشاريعهم في روسيا، وقد تُتاح لهم فرص جديدة في عام 2024.

وقال بيان صحفي للمنتدى الإسلامي في روسيا: ظهرت معلومات في كانون الأول الماضي، تشير إلى أن المستثمرين من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، قد يستثمرون تريليون روبل، أي ما يقرب من 11 مليار دولار، في مشاريع روسية خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أنه قد استثمر الشركاء الأجانب المبلغ نفسه على مدى السنوات الثماني الماضية، وبحسب التقارير، بلغ إجمالي إيرادات الشركات التي تم الاستثمار فيها أكثر من 4 تريليونات روبل.

وأضاف البيان أنه من المثير للاهتمام أن ممثلي الأعمال من الشرق الأوسط قد حددوا في المنتدى الاقتصادي الدولي «روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان» في عام 2023 ، مزايا الاستثمار في المشاريع الروسية مثل: «نمو السوق الروسية»، و«الظروف المؤاتية في المناطق الاقتصادية الخاصة»، وعلاقات الشراكة بين الدول التي «تسمح بالاستثمار على نطاق واسع»، كما لفت الخبراء النظر إلى الفرص الإضافية في المناطق الاتحادية الإسلامية، بما في ذلك جمهورية تتارستان.

وحسب المشاركين الإماراتيين في منتدى قازان، القطاعات الرئيسية للاستثمار الإسلامي في روسيا تشمل تجارة الجملة والتوزيع، والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وإنتاج الغذاء، وخدمات البناء وغيرها من الصناعات، إضافة إلى السياحة الحلال، التي يتم تقديمها للضيوف في القوقاز ومنطقة الفولغا.

ومن المتوقع أن المستثمرين من دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا سيحصلون على فرص حديدة في مجال «الخدمات المصرفية الإسلامية» في عام 2024، أُعلن أنه على أراضي أربع مناطق اتحادية، بما في ذلك جمهورية داغستان وباشكورتوستان وتتارستان وجمهورية الشيشان، تجري تجربة لإدخال مبادئ تمويل الشراكة في الفترة من سبتمبر/أيلول 2023 إلى سبتمبر/أيلول 2025، يمكن للمستثمرين الخارجيين الاستشمار في هذه المناطق.

وأشار البيان إلى أنه أصبح مجال التمويل الإسلامي مجالاً مهماً لتطوير التعاون مع جمهورية إيران الإسلامية، وهي مشارك نشط ومهم في منتدى قازان»، — أفاد رستم مينيخانوف خلال زيارته الأخيرة إلى إيران.

ومن المخطط أن يبدأ المركز التجاري الإيراني أعماله هذا العام في عاصمة تتارستان، وقد يصبح منصةً رئيسيةً لعرض منتجات الشركات الإيرانية في منطقة الفولغا، كما أن الشركاء من الشرق الأوسط مهتمون بمشاريع إنتاج النفط وتكريره، واقتناء الطائرات والمروحيات المنتجة في تتارستان.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع اللوجستي الدولي يفتح «ممر النقل بين الشمال والجنوب» آفاقاً كبيرةً للتجارة، حيث كانت قد انضمت إليه 14 دولة، وجهودها المشتركة في عام 2023 سمحت بزيادة حجم الصادرات والواردات بشكل ملحوظ.

وأضاف البيان أنه تجري مناقشة مشروع لبناء خط اتصالات الألياف الضوئية بين روسيا وكازاخستان وإيران، والذي يتمتع بالوصول إلى الخطوط الدولية على طول ساحل المحيط الهندي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن إنشاء هذا الخط سيؤدي إلى تطوير الطريق الجديد لحركة المرور العابر في أوراسيا وتحسين لوجستيات البيانات على المستوى العالمي.

من الممكن التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن الاستثمارات للأعمال الإسلامية والمشاريع المشتركة مع الشركاء الروس على منصة المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر «روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان»، الذي سيُعقد في الفترة من 14 إلى 19 أيار 2024 في قازان.