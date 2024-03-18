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سوسان يلتقي لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السورية بمجلس الشورى السعودي

التقى سفير سورية في الرياض الدكتور أيمن سوسان رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السورية في مجلس الشورى السعودي.
ودار الحديث خلال اللقاء الذي جرى اليوم حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حيث تم التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في هذا الإطار وضرورة تعزيز التواصل بين مجلس الشعب السوري ومجلس الشورى السعودي من خلال لجنتي الصداقة في المجلسين.
وتناول تناول الحديث أيضا الأوضاع في المنطقة ومستجدات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، حيث تم التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع ويجب العمل على ضمان تحقيق تطلعاته واسترداد حقوقه المشروعة.
كما تم التأكيد على أهمية تحصين الوضع العربي عبر تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة والدفاع عن مصالحها.

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