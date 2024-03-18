أبو زريق متفائل بصعود شباب القدم للدرجة الممتازة… وكاراتيه نصيب أصبحت عالمية

تشرين – إبراهيم النمر:

نادي نصيب من الأندية المستحدثة جديداً في محافظة درعا، وحقق خلال 4 سنوات من انطلاقته نتائج يحلم بها أي نادٍ كان، التأسيس الصحيح يرافقه التنظيم واستراتيجية العمل الواضحة والعامل المادي والوصول إلى الهدف والغاية هي المبادئ التي اعتمدت عليها إدارة النادي تحت إشراف مرعي أبو زريق الذي تحدث لـ(تشرين) عن مشاركات ناديه في المسابقات المحلية والعربية قائلاً: نادينا حديث العهد وتحديداً كانت انطلاقته أواخر العام 2020، ومنذ التأسيس كانت لنا مشاركات على مستوى بطولات محافظة درعا، حيث حققنا بطولة ناشئي كرة القدم والشباب والرجال الموسم الماضي، أضف إلى ذلك أدرجنا لعبة كرة الطائرة ضمن أولويات ألعابنا التي تمارس في النادي، حيث حققنا مركز وصافة كأس المحافظة.

وعن بقية الألعاب في النادي أشار أبو زريق إلى أن رياضة الكاراتيه من الألعاب المهمة جدا لأنها أوصلتنا للعالمية، حيث تمت مشاركتنا في جميع البطولات على مستوى الجمهورية وأحرزنا المراكز الأولى ولجميع الفئات العمرية، أضف إلى ذلك والأهم الإنجاز التاريخي لبلدنا الغالي سورية حيث حققت بنات نصيب المركز الأول في بطولة الشارقة الدولية قبل فترة قصيرة، كما اعتلى لاعبنا عيسى العتمة منصة تتويج الذهب بالبطولة نفسها في وزن 40 كغ، تبعه مصطفى مسالمة الذي نال قضية في وزن 67 كغ.

الكرة الطائرة

وبالعودة للكرة الطائرة وحسب أبو زريق ستشارك نصيب في بطولة دوري الناشئين الذي استضافته طرطوس ووصل للدور ربع النهائي وخرج من منافسات المربع الذهبي بعد تلقيه الخسارة أمام السلمية.

كرة شباب نصيب الأهم اليوم!

فريق كرة قدم شباب نصيب وصل لمباراة الحسم مع الجهاد يوم 19 نيسان القادم،بينما يخوض الفتوة اللقاء الثاني مع الفرات حيث يتأهل الفائزان من هاتين المباراتين مباشرة للممتاز.

وجاءت نتائجه مميزة في دوري شباب الدرجة الأولى لكرة القدم ونافس بقوة أندية لها باع طويل في الممتاز مثل الفتوة والمحافظة وحتى في خبرة الأولى مع جرمانا والحرجلة وغيرهما، وهذا الأمر يحدث مع نصيب المرة الأولى في تاريخه… فهل هو قادر على إتمام المهمة بنجاح لإسعاد جمهوره الكبير؟ أم ستتوقف طموحاته عند هذا الحد ويعود لتحقيق الحلم من جديد الموسم القادم؟.

أبو زريق في ختام حديثه وجه النحوية من منبر (تشرين) لجميع كوادر ناديه ولجمهوره المشجع والمساند له في الخسارة قبل الفوز أين ما كان على أمل أن يكون ضمن عداد أندية الدوري الممتاز والممثل الوحيد لمحافظة درعا.