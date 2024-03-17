بقيمة نصف مليار ليرة.. غرفة صناعة دمشق وريفها تقدم 2000 سلة ضمن مهرجان” شام الخير”

تشرين – ماجد مخيبر:

أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أن شهر رمضان في كل عام يمثل محطة مهمة بالنسبة للغرفة، تسخر فيه إمكانياتها من أجل مد يد العون و المساعدة إلى الأسر المحتاجة، من أجل تأمين مستلزماتها من المواد الغذائية وغيرها خلال الشهر الكريم، وعليه ستساهم الغرفة بتقديم 2000 سلة تُسلّم لمحافظة دمشق بتكلفة 500 مليون ل.س تُصرف ضمن مهرجان “شام الخير” المُقام في مجمع الأمويين بالبرامكة، من أجل تغطية الاحتياجات والتخفيف من العبء المالي الذي يرهق كاهل الأسر.

وخلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الغرفة استعرض المجلس جدول أعمال الغرفة وأنشطتها المختلفة، حيث تطرق الاجتماع إلى النجاح الكبير الذي حققه معرض “موتكس خان الحرير” الذي أُقيم في مدينة المعارض خلال بداية العام 2024 وترجم هذا النجاح من خلال توقيع عقود تصديرية عدة ما بين المشاركين ورجال الأعمال الوافدين من دول عدة، كما ناقش المجلس التحضيرات لإقامة معرض “صنع في سورية” الذي سيقام لقطاعات صناعية عدة خلال الفترة من 4 ولغاية 8 أيلول 2024 ، وبحيث يكون نقلة نوعية للعمل الصناعي التصديري للقطاعات كافة.

كما بيّن المجتمعون أهمية المشاركة الفعالة في مؤتمر العمل العربي والذي سيقام بالعاصمة العراقية بغداد في نيسان المقبل، والعمل على التحضير الجيد لهذه المشاركة الدولية.

وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الغرفة للسادة الصناعيين وافق المجلس على تنفيذ بوابة الدفع الإلكتروني لخدمات الغرفة المقدمة عبر موقع الغرفة الإلكتروني، وتطوير أعمال الغرفة ومواكبة التوجهات الحكومية في تقديم الخدمات الإلكترونية.