تكريم 100 بطل من جرحى الوطن في الحسكة

الحسكة – خليل اقطيني:

كرمت محافظة الحسكة اليوم 100 بطل من أبطال جرحى الوطن.

وأثناء التكريم وجّه محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح تحية فخر واعتزاز لكل جريح من جرحى الوطن، مؤكداً أن لهم البطولة والعظَمَة والانتصار، والمجد والخلود للشهداء الأبرار.

واضاف: نحن سعداء بلقاء جرحى الوطن وذلك لأنهم أصبحوا بالتضحيات التي قدموها من أبطال التاريخ، ورموزاً للفداء والتضحية من أجل الوطن، وكل منهم يحمل البطولة علامة على جسده، ورغم ذلك لم يترك أحد منهم ميدانه، وها هم جميعاً شامخون على الأرض التي سالت دماؤهم عليها، أرض سورية الحبيبة.

وأكد صيوح أن سورية انتصرت على أعدائها بالعمل والجهد والصّدق وتضحيات أبنائها والتفاف شعبها حول جيشه الباسل وقيادته الحكيمة، إلى جانب تقديره لتضحيات الجرحى والمصابين ودماء الشهداء.

مشدداً على أن هذه الروح الوطنية الرائعة التي تجسدت بانتصاراتنا هي نتيجة اجتماع الشجاعة مع الإيمان بالحق، ونحن مؤمنون بشجاعة جرحى الوطن وبأخلاقهم وبإخلاصهم.

وخاطب صيوح المكرمين قائلاً: أنتم أبطال وتضحياتكم تاريخية، يجب أن تعتزوا بها مثلما نعتز نحن بها، رفعتم رأسنا أمام العالم ولساننا عاجز عن تقدير ما قدمتموه من تضحيات.

واضاف: الآلام تزول بفرحة النصر، النصر المؤزر، الجندي يشعر بفخر عندما يحقق نصر الأمة، نصر الوطن، وقد انتصرت سورية ليس فقط بالسلاح، بل بالمبادئ، بالحق، بالعدل، وبالأخلاق العالية، وشعبنا أمله أوسع بكثير من الانتصارات في هذه الحرب العدوانية، فمعركتنا ضد الاحتلال والإرهاب ما زالت في بداية الطريق، ولكن جرحى الوطن أدوا الواجب وإخوانهم في الجيش العربي السوري البطل ينوبون عنهم الآن، في الدفاع عن الأرض والعرض.

وعبّر الحضور من جرحى الوطن عن فخرهم واعتزازهم بما قدموه من تضحيات دفاعاً عن الوطن. مؤكدين أن هذا ليس بكثير على سورية، فهي تستحق الدفاع عنها والذود عن ترابها بالغالي والنفيس، لتبقى شامخة عزيزة مصانة عصية على كل مَن يحاول النيل منها ومن ثوابتها الوطنية والقومية.