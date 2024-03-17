مباحثات سورية فنزويلية تتعلق بالتعاون العلمي والبحثي بين البلدين

تشرين:

بحث الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بدمشق الدكتور خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس والوفد المرافق سبل تطوير علاقات التعاون العلمي والثقافي، عبر اتفاقيات لتبادل المنح وزيارات الأساتذة والطلاب والنشاطات العلمية والثقافية.

وأشار الوزير إبراهيم إلى أهمية عقد اتفاقات علمية على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي وإقامة علاقات علمية وبحثية مع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية في كلا البلدين، لافتاً إلى ضرورة تضمين مجالات التبادل الطلابي والمنح والمقاعد الدراسية والأبحاث العلمية في أي اتفاق مشترك، إضافة إلى الإشراف على الدراسات العليا والنشاطات العلمية والثقافية، والتركيز على الاختصاصات الدقيقة.

من جانبه أبدى السفير الفنزويلي اهتمامه في تجديد اتفاقية التعاون العلمي، والعمل على مناقشة مشروع اتفاق علمي بين جامعة دمشق والمعهد البحثي الفنزويلي في مجالات الصحة والزراعة والصناعة، مشيراً إلى أن فنزويلا وسورية تربطهما علاقات متينة عبر التاريخ واتفاقيات مشتركة في المجالات كافة.