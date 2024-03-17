الرئيس العراقي يؤكد خلال لقائه السفير الدندح دعم بلاده لترسيخ الأمن والاستقرار في سورية

بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد مع سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح اليوم سبل توطيد التعاون بين البلدين الشقيقين.

￼وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة جمهورية العراق في بيان له أن “الرئيس رشيد أكد خلال اللقاء أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين”.

وجدد الرئيس رشيد دعم العراق لترسيخ الأمن والاستقرار وإحلال السلام في سورية، وبما يحقق للشعب السوري تطلعاته وآماله في الرفاهية والازدهار.

كما شدد الرئيس العراقي على موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة.

بدوره، أكد السفير الدندح أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية بما ينفع الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى حرص سورية على تفعيل العمل الثنائي المشترك تحقيقاً للمصالح العليا للبلدين وشعبيهما.