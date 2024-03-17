منخفض جوي وأجواء شتوية اعتباراً من منتصف الأسبوع الجاري

دمشق- رجاء عبيد:

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من منخفض جوي وعواصف ورياح شديدة اعتباراً من منتصف الأسبوع الجاري.

بدوره أكد المتنبئ الجوي حسان أحمد جردي لـ« تشرين» أن هناك تحذيرات من الرياح الغربية النشطة حيث تتجاوز سرعة الهبات /80/ كم في الساعة خلال فترة المنخفض «19-20-21» من الشهر الجاري في يومي الثلاثاء والأربعاء خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والجنوبية الشرقية، ويومي الأربعاء والخميس خاصةً في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية، وحذّر أيضاً من العواصف الرعدية وتشكل السيول بسبب غزارة الهطل المطري والبرد خاصةً في المنطقة الساحلية والجزيرة، ومن ارتفاع الأمواج البحرية يومي الأربعاء والخميس بحيث يتجاوز ارتفاع الموج 2.5م أحياناً.

وأضاف جردي: إن هناك منخفضاً جوياً وأجواء شتوية اعتباراً من منتصف الأسبوع الجاري، وتعود الأجواء للاستقرار وارتفاع درجات الحرارة بعد حالة عدم الاستقرار التي أثرت في المنطقة خلال (اليومين السابقين) بحيث تصبح الأجواء مستقرة ودافئة بين الصحوة والغائمة جزئياً خلال (اليومين القادمين) وحرارة أعلى من معدلاتها في معظم المناطق وأجواء باردة ليلاً في المناطق الداخلية وشديدة البرودة في المرتفعات الجبلية واحتمال تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية والجنوبية، مشيراً إلى أن هناك حالة عدم استقرار تنتج عن منخفض جوي شديد الفاعلية يؤثر في المنطقة اعتباراً من ساعات بعد ظهر غد الإثنين يستمر حتى نهاية الأسبوع ذروته، ويوم الثلاثاء تعود الفاعلية وتتجدد يوم الخميس ليلاً والجمعة نهاراً مع انقشاعات واستقرار جزئي يومي الأربعاء والخميس ظهراً مع هطلات مطرية تنتج عن المنخفض تبدأ من المنطقة الجنوبية وتمتد إلى كل المناطق ليل الإثنين تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد في الساحل والجنوب والشمال الغربي وصولاً إلى أجزاء من الجزيرة.

وأضاف جردي: تتشكل السيول في الوديان والأماكن المنخفضة والمنحدرات بسبب غزارة الهطل المطري خاصةً في المناطق الجنوبية والساحلية والشمالية الغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى والجزيرة، موضحاً أن الحرارة تميل للانخفاض في كل المناطق لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل في معظم المناطق لكن تكون المناطق الشمالية والجزيرة والقلمون والمرتفعات الساحلية أكثر برودة خلال فترة المنخفض الجوي مع درجات حرارة أكثر انخفاضاً في الليل بحيث تكون درجات الحرارة بين «0- 3» درجات مئوية في المرتفعات الجبلية وتتراوح بين «3- 6» درجات مئوية في العاصمة دمشق والمناطق الداخلية، بينما في الساحل تنخفض لتسجل مع ساعات الصباح الباكر 11 درجة مئوية. أما الرياح فتكون غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 75 كم في الساعة خلال فترة تأثرنا بالمنخفض الجوي خاصةً في المناطق الجنوبية والغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية وتكون الرياح مثيرة للغبار في البادية وأجزاء من المنطقة الشرقية.

الرطوبة النسبية مرتفعة في معظم المناطق والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج بحيث يصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر يومي الأربعاء والخميس ودرجة حرارة مياه البحر 18 درجة مئوية.

وتستمر هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع القادم حيث يبدأ الجو يميل للاستقرار بشكل تدريجي لتصبح الأجواء مستقرة ربيعية دافئة مع منتصف الأسبوع المقبل ولمعرفة المزيد عن أخبار الطقس وكل التحديثات المتعلقة بالحالة الجوية والمنخفض الجوي المرتقب يرجى متابعة النشرات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية- مركز التنبؤ المركزي.