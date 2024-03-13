بحث سبل التعاون والتنسيق بين “التربية” والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

دمشق -دينا عبد:

تناول الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة التربية بحضور د. محمد عامر المارديني ورئيسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالوكالة ماريا ستافر بولو، سبل التنسيق بين الوزارة والمفوضية وبحث مجالات التعاون المشتركة المتعلقة بالأمور التعليمية للتلاميذ .

التنسيق المشترك يأتي لدعم برامج العملية التعليمية المتعلقة بتعويض الفاقد التعليمي، والدعم النفسي الاجتماعي وغير ذلك من النقاط التي نوقشت اليوم بحضور مدير التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة ووفد من المفوضية.

أكد الوزير خلال اللقاء حرص الحكومة السورية على تأمين التعليم لجميع الطلاب، مبيناً جهود وزارة التربية لتعويض الفاقد التعليمي وتشجيع الطلاب للعودة الى المدرسة، وتأهيل المدارس خاصة بعد الزلزال الذي حصل العام الماضي، لافتاً لأهمية التنسيق لتطوير التعاون في المجالات التربوية المختلفة.

وأشارت رئيسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالوكالة لخطة العمل التي جرى العمل عليها سابقاً مع وزارة التربية خاصة ما يتعلق بالتدريب وتأهيل عدد من المدارس المتضررة بالزلزال، وتعويض الفاقد التعليمي، مبينة ضرورة تعزيز التعاون بما يلبي الاحتياجات التربوية.