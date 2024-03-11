تنسيق الجهود الرسمية والأهلية في اللاذقية لتوسيع فئة المستفيدين من حملة «رمضان الخير» افتتاح ٤ مطابخ لتقديم أكثر من ١٥٠٠ وجبة يومياً

اللاذقية- سراب علي:

تتضافر الجهود في محافظة اللاذقية ضمن حملة “رمضان الخير” التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إذ بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية الدكتور موفق صوفي في تصريحه لـ”تشرين” أنه بناء على مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول تطوير وتوسيع نطاق العمل والوصول لأوسع شريحة من المحتاجين من خلال الجمعيات الأهلية والخيرية والمنظمات الإنسانية، تم الطلب بموافاتنا بكل التحضيرات والإجراءات والتسهيلات المخطط تقديم تسهيلها من المحافظة والوحدات الإدارية بهدف توحيد الجهود المجتمعية لإقامة أسواق الخير وتقديم الخدمات من مياه وكهرباء وإطفاء وإسعاف.. ودعم عمل المجتمع المحلي في إيصال مساعداته إلى مستحقيها خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أنه بعد اجتماع المحافظ مع الجهات المشاركة بالحملة تم التوصل إلى التعميم على كل الجمعيات الخيرية المشاركة بإطلاق الحملة على مستوى المحافظة لتوحيد السلة الغذائية المقدمة من الجمعيات المشاركة في الحملة بحيث لا تقل قيمتها عن ٣٠٠ ألف ليرة وتقديم الدعم للجمعيات من مكتب الإغاثة في المحافظة يكون بتقديم (مواد غذائية، زيت وأرز)، كما تم الاتفاق على تقديم وجبات وسلل غذائية للمستفيدين الأكثر حاجة مثل (أسر الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام) وتركيز الاهتمام على المناطق الريفية في المحافظة، إضافة إلى تخصيص جمعيات بحاجتها من مادتي الغاز والمازوت المنزلي .

وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أنه سيتم تقديم دعم من فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في اللاذقية بالمواد (الأرز ، الزيت، معلبات مشكّلة حلاوة، طحينية، شعيرية، ملح، معكرونة وحليب) وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة لديهم لتخفيف الأعباء عن المحافظة .

وعن المطابخ التي تقرر إقامتها خلال شهر رمضان أوضح صوفي أنه ستتم إقامة مطبخ في منطقة القلايع بريف جبلة واستطاعته التقديرية تقديم ٥٠٠ وجبة يومياً ليخدم جبلة وريفها بحوالي ٢٥٠ وجبة يومياً، ومطبخ في مدينة اللاذقية في ضاحية تشرين سيقدم تقريباً ٣٠٠ وجبة يومياً ومطبخ سكن الشباب ٥٠٠ وجبة يومياً.

ولناحية إقامة أسواق الخير بيّن صوفي أنها ستقام في مدينتي اللاذقية وجبلة متضمنة عروضاً لمواد غذائية وألبسة بأسعار مناسبة ومنافسة للسوق مع توفير كل المستلزمات لنجاح هذه الأسواق من مجلس مدينتي جبلة واللاذقية.

وأضاف صوفي: كما تم التطرق إلى طرح سلل غذائية بأسعار مخفضة وبأنواع جيدة منافسة للسوق من مؤسسة السورية للتجارة وإيصالها إلى كل مناطق المحافظة ريفاً ومدينة.