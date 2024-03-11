«فيكم الخير» حملةٌ رمضانية وطنية غير تقليدية..«الصنارة أهم من السمكة» توجّه لعمل خيري أفضل

تشرين:

بادرت جمعيات ومنظمات وهيئات محلية تعمل في كافة المحافظات السورية كلٌّ حسب خبرته واختصاصه لتبني و إطلاق حملة وطنية تحت عنوان “فيكم الخير”.

وتأتي هذه المبادرة مع حلول شهر رمضان المبارك والذي يعد فرصةً يتجدد فيها إحساسنا بالغير والتقاؤنا لأجل العمل الخيّر النافع الذي ينعكس على الأفراد والمجتمعات، وفي ظل الظروف الصعبة والتحديات التي تمرُّ بها المجتمعات السورية بعد سنوات الحرب الطويلة.

تعتمد الحملة مساراً جديداً للعطاء والخير وتسعى للوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة عبر مشاريع تولد الدخل لأصحابها وتساعدهم في تجاوز التحديات بما يسهم في تمكينهم معيشياً ويحقق لهم الاستقلال الاقتصادي معتمدين على أنفسهم ما يعني أن الخير سيرافق هذه العائلات باستدامة مشاريعهم، ستتولى في هذا التحدي الخيري كل جمعية أو مؤسسة حسب نطاق عملها وطبيعة المجتمعات التي تستهدفها كفالة عدد من المشاريع تعين من خلالها عائلات تطمح لتغيير واقعها الصعب.

حملة ” فيكم الخير ” هي دعوةٌ لتبقى موائد الرحمن مفتوحة في منازل كل العائلات السورية الكريمة من خلال هذه المشاريع المستمرة إلى جانب المبادرات وموائد تقدمها الجمعيات الخيرية وهكذا نكون جميعنا شاركنا بالخير كلٌ على طريقته.