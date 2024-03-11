في يوم الشعر العربي.. تكريم الشاعر صقر عليشي شاعراً للدورة العاشرة لعام 2024

دمشق- ميسون شباني:

بناءً على ترشيحات وزارات الثقافة في الوطن العربي، أقرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ترشيح وزارة الثقافة السورية للشاعر صقر عليشي شاعر الدورة العاشرة عن الشعراء الأحياء، والشاعر الليبي الراحل الشيخ المجاهد سلمان الباروني، ودعت المنظمة الدول العربية للاحتفال باليوم العربي للشعر وبالشاعرين المحتفى بهما طوال ٢٠٢٤.

وطلبت المنظمة بقرارها المذكور أعلاه الدول العربية الاحتفال بالشاعرين اللذين سيتم تكريمهما خلال الدورة العاشرة لليوم العربي للشعر .

ويعد اختيار الشاعر صقر عليشي تكريماً للشعراء السوريين، واعتمد في شعره على تناول الموضوعات البسيطة لكي يكون شعره مقبولاً لدى فئات واسعة من الناس، وكتب أنماطاً عدة في بنية القصيدة ساهمت في تحقيق الانسجام في نصوصه وهو ما منحه خصوصية عالية في هذا المجال، وأغلب النقاد يعدّونه الشاعر العربي الوحيد الذي يعتمد في شعره وبشكل كامل تقنية السخرية, إضافة إلى قدرته على استخدام الثنائيات الضدية المكونة للنص.

الجدير بالذكر أن الشاعر صقر عليشي من مواليد عام 1957 في محافظة حماة، له عدد من الإصدارات الشعرية منها: “قصائد مشرفة على السهل، (الطبعة الثانية 1989)، الأسرار، قليل من الوجد ، أعالي الحنين، عناقيد الحكمة، أحاول هذا الكلام الوثير، قصيدة حب.. وغيرها.