فرع «السورية للتجارة» في طرطوس يطرح سلتين غذائيتين خلال رمضان

طرطوس- ثناء عليان:

يستعد فرع “السورية للتجارة” في طرطوس لاستقبال شهر رمضان المبارك وتلبية الطلبات المتزايدة على المواد الغذائية خلال الشهر الكريم.

وأكد مدير الفرع المهندس محمود صقر أن المؤسسة قامت بتزويد صالات ومراكز السورية للتجارة في طرطوس بأغلب احتياجات الأسرة من المواد الغذائية المختلفة والتمور والشوربات السريعة التحضير وغيرها بأسعار منافسة للسوق المحلي.

وبيّن أن المؤسسة عملت على تجهيز سلتين غذائيتين بأسعار جيدة أقل من أسعار السوق بنسبة 25% إلى 30%، وتبلغ قيمة السلة الأولى ١٠٠ ألف ليرة، وتتضمن مواد “السكر، الرز، الشاي، العدس، زيت دوار الشمس، رب البندورة”، أما السلة الثانية فتبلغ قيمتها ١٥٨ ألف ليرة، وتتضمن كل المواد السابقة، ويضاف إليها “رز حبة طويلة، رز غولدن شعيرية، فاصوليا بيضاء، عدس مجروش”، ومن الممكن تعديل السلة كل فترة بإضافة مواد جديدة أو استبدال مواد بأخرى.

وأكد صقر أن السلل سيتم طرحها مع بداية شهر رمضان المبارك، وستكون متوفرة في صالات طرطوس الأولى والثانية وصالة المشبكة والشاطئ والمشروع السادس.