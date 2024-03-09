تشرين- الرفيق الدكتور حسنين علي:

مرحلة مفصلية في حاضر ومستقبل حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي.

فالدلالات والمعاني كلها تظهر أنّ الانتخابات الحزبية نقطة ارتكاز مهمة للانطلاق نحو استراتيجية جديدة في آلية عمل الحزب، وتحمل القيادات والكوادر البعثية مسؤولية كبيرة في اختيار رفاق من ذوي الخبرة والرؤيا في تطوير وتطبيق واجتراح مسارات عمل جديدة، و لديهم الأفق اللازم لوضع سياسات قطاعية وفق استحقاقات مستقبلية وطنية، تحدث عنها الرفيق الأمين العام للحزب، ويتابعون تنفيذها مع الجهات التنفيذية بحيث تكون واقعية وتلبي طموحات وآمال رفاقنا على الأصعدة كلها.

تستوجب هذه الانتخابات من الرفاق إرادة جادة وحاسمة لجعلها انطلاقة حقيقية ملموسة في الحياة الحزبية، وتؤسس من أجل بناء نهج ومسارات عمل جديدة.

وعلينا أن نكون على قدر عالٍ من المسؤولية والوعي وأن نصون الأمانة التي حملّنا إياها الرفيق الأمين العام لتحقيق تطلعاته للحاضر وللمستقبل، ودور الحزب في المجتمع والدولة واختيار أفضل الممثلين القادرين على تجسيد تطلعات وأمنيات جماهير وقواعد الحزب.

نمضي ويحدونا التفاؤل واليقين بأن شعلة البعث ستزداد اتقاداً وألقاً، لأننا على عتبة مرحلة جديدة من الإصرار والإرادة لتجسيد كل مانكتنزه في أنفسنا من أمل ليكون عملاً وإنجازاً راقياً، يرتقي إلى مستوى الطموح والرؤيا التي رسمها لنا الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد، صاحب الرؤى السديدة والتطلعات الحكيمة، فبقيادته نكون دوماً أفضل وأكثر عطاءً وصوابية في الأداء.

** أمين شعبة الخدمات الأولى – فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي