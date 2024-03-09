حماة تتصدر بطولة الجمهورية التمهيدية بالشطرنج للسيدات

تشرين- مرهف هرموش:

اُختتمت في محافظة اللاذقية بطولة الجمهورية التمهيدية بالشطرنج، وذلك وسط مشاركة كبيرة حيث بلغ عدد اللاعبين المشاركين 79 لاعباً و40 لاعبة من مختلف المحافظات.

الحكم الدولي ومدرب فريق حماة علي الخطيب أشار بتصريح خاص ل”تشرين” إلى أن هذه البطولة كانت جيدة المستوى الفني، وقد أقيمت وفق النظام السويسري من 9 جولات مدة كل جولة نصف ساعة لكل لاعب، مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة من البداية وكان التحكيم في البطولة ممتازاً وشفافاً قاده أهم حكام على مستوى الجمهورية.

وأضاف الخطيب: إنه بنتيجة البطولة التمهيدية سيتأهل 9 لاعبين و7 لاعبات إلى نهائي بطولة الجمهورية التي ستقام لاحقاً، وسيتم اللعب في النهائيات وفق نظام الدوري الكامل.

وكشف مدرب فريق حماة أن نتائج البطولة كانت كالتالي: احتل المراكز الأولى لفئة الرجال كل من اللاعبين مالك قونيه لي من هيئة نادي المحافظة أولاً، وبشير عيني من محافظة دمشق ثانياً، وإدوار لطيفة من حمص ثالثاً، وفي فئة السيدات نالت المركز الأول اللاعبة ضحى فرحة من حماة، تلاها اللاعبة فاطمة الزهراء من هيئة نادي المحافظة، وحلت ثالثاً اللاعبة مرام عيسى من حماة.

وبيّن الحكم الدولي ومدرب محافظة حماة أن لاعبي ولاعبات محافظة حماة حققوا المراكز الأول والثالث سيدات وخامس وسادس الرجال حيث سيلعبون في النهائي، كما كان لشبلات المحافظة جنى الجرف، وبانة هاشم، وآية حسينو، وماريا فرنسيس حضوراً قوياً حيث اقتربن من مقارعة الكبار في باكورة مشاركاتهن في البطولات.