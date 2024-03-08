جمعية «شيبلا» تحتفل بعيد المرأة العالمي في حمص إميسا التاريخ والمستقبل

حمص – ميمونة العلي:

أقامت جمعية “شيبلا” حفلاً ثقافياً فنياً للشخصيات النسائية الحمصية الرائدة ظهر اليوم في قاعة عبد المعين الملوحي في محافظة حمص، وذلك احتفاء بعيد المرأة العالمي.

وأوضحت السيدة ربا فاضل عقيلة محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أن المرأة السورية بصمودها ونور فكرها وعطائها وصبرها أضاءت المستقبل، فشكلت نجمة مشعة خلال الظروف الصعبة والقاسية التي تعرضت لها سورية الحبيبة، فتحدت الظروف وانتزعت النجاح مجسدة الانتماء الحقيقي للوطن ومشكّلة إضافة نوعية على مستوى العالم ومثبتة للعالم أن المرأة السورية ستبقى ضلعاً قادراً، وأثنت السيدة فاضل على دور جمعية “شيبلا” الثقافية، متمنية لهم دوام العطاء.

ولفتت رئيسة جمعية “شيبلا” الدكتورة آلاء دياب إلى إطلاق جائزة شيبلا للأدب النسوي بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب، مبينة خطة الجمعية لتوثيق معجم عن الشاعرات الحمصيات بالتعاون مع د.حسان قمحية كخطوة أولية في توثيق الأدب النسوي في سورية.

بدورها، أوضحت رئيسة فرع اتحاد الكتاب العرب في حمص الأديبة أميمة إبراهيم أن حمص ولّادة للرائدات العربيات والعالميات في كل المجالات، ومنهن أديبات رائدات على مستوى اتحاد الكتاب العرب جمعية الشعر، وهن الشاعرة دعد طويل قنواتي (١٩٤٤_ ٢٠١٢) والشاعرة فطمة بديوي (١٩٢٩- ٢٠٠٧).

وقدمت راقصة الباليه نسرين محمد رقصة خاصة للمرأة في عيدها وبينما انشغلت الحاضرات بالفقرات الفنية المقدمة، كانت الفنانة ضحى علي سلامة تنجز لوحة فنية للسيدة الأولى أسماء الأسد، بدعوة من دار شيبلا.

وأوضحت الفنانة رنا محمود القادمة من طرطوس لـ”تشرين” أن مشاركتها في الاحتفال بمنحوتة عنونتها “بأنثى محلقة ” هدفها تسليط الضوء على الجانب المضيء في حياة كل امرأة والمرأة قادرة على التحليق في المجالات كافة، وهذه هي مشاركتها الأولى في حمص، فحمص ارتبطت بالرائدات السوريات على مر التاريخ بدءاً من جوليا دومنا.

وعبرت د.فريال عاقل من جامعة البعث لـ”تشرين” عن سعادتها بتلبية الدعوة لحضور هذا الحفل الخاص بنساء حمصيات رائدات، وهو لفتة جميلة من جمعية شيبلا، وإثبات حي أن المرأة السورية تشكل نصف مجتمعها وتربي النصف الآخر.

وصرحت المايسترو نورا جبر من محافظة القنيطرة لـ”تشرين” أن هذه هي مشاركتها الأولى على أرض إميسا حمص، حيث قادت الفرقة الموسيقية في مقطوعة خاصة بعيد المرأة من تأليف الشاعرة طهران صارم وأطربت الحاضرات بلحنها الموسيقي الأنثوي الطاغي، وهي حاصلة على جائزة أفضل لحن في مهرجان عيد الطفل على مستوى سورية.